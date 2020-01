🌡️ Températures prévues

Temps calme jeudi et vendredi, chaleur raisonnable

Le 08/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 167

Prévisions pour la nuit du 08 au 09 Janvier



Quelques entrées maritimes sur le Sud-Est peuvent donner quelques averses vers Sainte Rose ou sur le Sud sauvage.

Ailleurs les étoiles sont souvent visibles après la dissipation des nuages en première partie de nuit.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée avec toujours une petite houle de Sud-Est observée surtout sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 8 et 10 ° au volcan et au Maïdo et voyagent entre 22 et 25° en allant de Saint Philippe au Port.



Prévisions pour le jeudi 09 Janvier



Journée d'été classique avec une chaleur modérée.



➡️ Jeudi est à quelques nuances près un copié collé de la veille. Le soleil du début de journée a plutôt fière allure.



En cours de matinée les nuages commencent à s'agréger aux pentes et à l'intérieur de notre île.



➡️ L'après-midi le blanc et le gris cohabitent dans les hauts et dans l'intérieur. Les averses estivales élisent plus volontiers la moitié Nord-Nord-Est comme les hauts de Saint Denis à Saint André mais aussi la Petite France.

En seconde partie d'après-midi les nuages terminent leur course sur les rivages du Nord et quelques ondées localisées peuvent mouiller très temporairement par places.



🎏 Le vent de Sud-Est agite modérément les filaos de la Saline et de l'Ermitage l'après-midi. Ce même vent touche l'Est entre Sainte Rose et Saint André.



🌊 La mer est un peu remuée sur les côtes exposées au vent. D'autre part une houle inférieure à 2m persiste sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures maximales sont souvent proches ou localement légèrement supérieures à la normale de Janvier .



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h45 le 09 -- Coucher du soleil : 19h03 le 09



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1011.4 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 26 Salazie 24

Températures du jour dans les stations de Météo France : encore pratiquement 34° à la Pointe des 3 Bassins et plus de 27° à Cilaos.

Analyse de la situation de surface cet après-midi: un vent léger à localement modéré circule sur la Réunion. La zone de convergence intertropicale est active près des îles Agaléga.

Tendances pour le vendredi 10 Janvier

Le temps évolue peu par rapport aux jours précédents.



➡️ Le soleil est quasiment souverain vendredi matin en dehors de quelques ondées matinales sur les pentes du Sud sauvage et du Sud-Est.



➡️ L'après-midi des averses sont notées dans l'intérieur et sur les pentes et peuvent déborder localement sur les rivages du Nord et du Nord-Ouest.



🎏 Les zones affectées par l'alizé faible à modéré se décalent vers Saint Pierre et Sainte Marie laissant l'Ouest et le Nord-Ouest quasiment déventés.



🌊 La mer est agitée là où le vent souffle et reste aussi agitée sur les rivages Sud et Sud-Est par une petite houle résiduelle de Sud-Est.



🌡️ Les températures maximales sont assez proches des normales de Janvier.