🌡️ Températures prévues

➡️des nuages trainent sur l'Est vers Sainte Rose. D'autres porteurs d'averses sont au large des côtes Est.Le ciel réunionnais affiche un beau bleu esthétiquement paré de bancs de nuages élevés ci ou là .Les termomètres entament une remontée irrésistible après 7 heures.➡️la couverture nuageuse péi inverse la couleur dominante qui passe du bleu au blanc ou même localement au gris dans les hauts et l'intérieur.Des averses sont observées dans les hauts et l'intérieur mais leur intensité devrait rester faible à modérée.Quelques débordements pluvieux peuvent toucher les côtes Sud-Ouest et Ouest en fin d'après-midi.Mais d'une manière générale les éclaircies gardent la main sur les zones littorales où la chaleur de l'après-midi est manifeste.souffle gentiment avec quelques accélérations vers le Port,la Possession et Saint Philippe.🌊 La mer est belle sur les plages de l'Ouest. Les filets autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.Elle reste agitée sur les côtes Sud et Est car la petite houle de Sud-Est persiste.sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h49 le 15 --19h03 le 14🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :