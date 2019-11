🌡️ Températures prévues

Temps chaud devenant potentiellement orageux ce weekend

Le 22/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 718

➡️est toujours synonyme de beau temps. Quelques nuages tutoient les côtes Nord-Est.Un léger voile de nuages d'altitude dessine également le ciel réunionnais.En cours de matinée la couverture nuageuse péi prend forme sur les pentes. Le soleil reste vaillant sur les côtes, dans les cirques et aux sommets de nos belles montagnes.➡️le risque pluvieux apparaît limité aux hauteurs du Sud et du Sud-Ouest. Les averses peuvent s'aventurer brièvement vers le littoral Sud-Ouest ou celui du Sud sauvage.Ailleurs même si le bleu est moins souverain il y a peu de chances que les jardins soient à la fête.offre quelques rafales de 50 à 60km/h vers le Port et sur les plages de l'Ouest où il a tendance à venir du Nord-Ouest l'après-midi. Les régions comprises entre Sainte Rose et Saint Philippe sont ventilées également.Ailleurs les brises demeurent.🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Ouest et Est.D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.Température du lagon: proche de 26°.➡️➡️05h30 le 23 --18h39 le 22🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot :

🌡️ Températures relevées en fin de nuit dans les stations de METEO FRANCE

Tendances pour le weekend des 23 et 24 Novembre

➡️Le ciel est plus laiteux samedi se parant de nombreux nuages élevés. La couverture nuageuse péi est dense en fin de matinée sur les hauts et dans l'intérieur.Quelques bonnes averses sont envisageables dans les hauts notamment dans la région du volcan et sur les pentes de l'Est.de Nord-Ouest est sensible vers la Pointe au Sel et sur les côtes Nord-Est.🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Sud-Ouest et Nord-Est.D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre.