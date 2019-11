Temps clément, la houle arrive mercredi et grossit sur les côtes Ouest et Sud

Le 05/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 251

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 05 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 NOVEMBRE 05 07h30la houle s'installe en journée de mercredi sur les côtes Ouest et Sud. Elle atteint son pic la nuit suivante proche de 4m en moyenne. METEO FRANCEAprès les averses du début de nuit sur l'Est des nuages tutoient encore la côte entre Saint Philippe et Saint André.Mais rapidement le soleil se fait une part plus large dans le ciel de l'Est.Ailleurs notre mardi débute sous les meilleurs auspices avec ciel souvent entièrement dégagé.Les thermomètres grimpent rapidement après 8h. Au plus chaud de la journée les 30° sous abri sont franchis à Saint Gilles.Cilaos bénéficie encore de bonnes conditions et d'un temps chaud avec 25°.Rapidement en matinée les nuages bourgeonnent sur les pentes Nord et Est tout en grignotant graduellement vers les littoraux attenants.Des averses localisées sont observées dans les hauts du Nord ou vers le volcan. En cours ou fin d'après midi Saint Denis et Sainte Marie peuvent à leur tour essuyer quelques gouttes.En revanche la couverture nuageuse péi reste en retrait des côtes Ouest et Sud où le soleil n'abdique pas. Même les pentes de ces régions s'en sortent plutôt bien.Le temps reste clément à Cilaos et dans Mafate.Le vent est généralement faible.Les brises de l'après midi aèrent un peu les plages de l'Ouest.est favorable avant l'arrivée d'une jolie houle mercredi.Le filet de protection autorisant la baignade est en place aux Roches Noires ce matin.Température du lagon: proche de 26°.05h35 le 05.18h28 le 05.1018.4 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23° CelsiusEn soirée le ciel réunionnais se dégage plus lentement sur le Nord.Comme la nuit précédente on observe une fraîcheur relative. Sur le littoral les minimales sous abri sont comprises entre 19° et 21°.Dans les hauts les stations les plus fraîches comme le Maïdo et le volcan affichent des valeurs inférieures à 8°. La Nouvelle, la Plaine des Cafres, Cilaos ou encore la Petite France flirtent avec les 10°.La journée est promise à un bon ensoleillement général.Le développement des nuages en journée sur les pentes reste limité avec une concentration sur celles du Nord-Ouest l'après midi.Les averses sont rares.Les températures maximales sous abri sont souvent assez chaudes.Le vent de Sud-Est marque davantage son territoire que la veille. En matinée il est modéré vers Pierrefonds et sur le Nord-Est de l'île.Dans l'après-midi il remonte gentiment jusqu'aux plages de l'Ouest.La houle annoncée arrive en journée sur les côtes Ouest et Sud de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.La nuit suivante elle atteint son pic avec une hauteur moyenne maximale voisine de 4m.METEO FRANCE précise qu'on sera probablement proche du seuil de vigilance.