Temps doux et assez ensoleillé qui se maintient en début de semaine prochaine

Le 07/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 228

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

relève 10.8 à 1790m(TBassins) à comparer aux 4.4° relevés hier.

la nuit

Ce matin

Cet après-midi

3:

le vent faible à modéré est établi à l'Est Nord-Est

.

La haute mer est houleuse .

Température du lagon autour de 24.5°.

4:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 07 06h25Photo satellite: 07h15: des bancs de nuages élevés voilent temporairement le ciel réunionnais ce matin.-le ciel dea été souvent nuageux mais les précipitations sont restées anecdotiques vers Sainte Rose ou Saint Benoît.La faible ligne d'instabilité qui a transité à proximité de notre île a été encore moins active que prévu.des nuages s'attardent sur les régions Est et Nord. Ils débordent sur les hauteurs de l'Ouest comme vers le Maïdo.A l'opposé le sommet du volcan émerge le plus souvent.Les quelques averses se limitent a priori aux régions de Sainte Rose, aux flancs du volcan voire à Saint Benoît.Dans le courant de la matinée les éclaircies se développent .Des nuages élevés sont présents en début de matinée sur l'Ouest et le Nord-Ouest. Mais le soleil gagne du terrain par la suite et répond présent sur le Sud.les averses observées sont isolées sur les hauteurs.Le littoral, les cirques et les sommets conservent de belles plages ensoleillées.Maximum de 26/27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 15/16° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 17/18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellent Dimanche!Patrick Hoareau.