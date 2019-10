Temps humide s'améliorant mercredi

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 22 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 22 07h30la zone d'instabilité se trouve toujours dans le voisinage de la Réunion.EUMETSAT/PHLe temps humide de la nuit joue les prolongations sur les régions Est et Nord ce matin. Le ciel des hauts est souvent bouché.Les périodes d'averses alternent avec des accalmies parfois de longue durée offrant de timides éclaircies.Les plaines, le volcan, les cirques sont concernés par ce temps pluvieux.Le littoral du Sud Sauvage essuie aussi des averses mais le temps est sec à partir de Saint Pierre .Enfin les éclaircies les plus franches sont observées sur les littoraux Ouest et le Nord-Ouest.les averses demeurent plus probables et significatives dans les hauts de l'Est et du Nord-Est.Ailleurs le ciel des hauts peut aussi se montrer généreux mais les précipitations restent plus isolées.Des éclaircies se dessinent sur le littoral Nord.Les périodes ensoleillées résistent a priori mieux sur le Nord-Ouest et sur les plages de l'Ouest où le vent maintient les nuages à distance.Les températures maximales sous abri sont plus chaudes sur l'Ouest et le Nord-Ouest où les éclaircies sont plus larges et varient de 16° au Maïdo à 29° au Port et à Saint Gilles ( voir détails ci-dessous).s'invite sur les plages de l'Ouest et continue à agiter le Nord-Ouest. Soufflant du Nord-Est ou du Nord il peut atteindre 60km/h en rafales.est le plus souvent peu agitée .Température du lagon: proche de 25/26°.05h42 le 22.(+1mn)18h22 le 22.1015.1hectoPascals.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 21° CelsiusDes nuages chatouillent encore les régions Nord et Est mais les averses se raréfient.La nuit calme offre un ciel peu nuageux à dégagé sur une bonne partie de notre caillou.Les températures minimales sont plutôt douces même si elles baissent un peu par rapport à la nuit précédente .Un train de houle de Sud-Ouest arrive sur les côtes Sud et Sud-Ouest.Soleil généreux le matin.Le thermomètre réagit vite et affiche souvent des maximales assez généreuses pour la saison.Evolution diurne modérée donnant un ciel nuageux l'après midi dans les hauts et dans l'intérieur.Plus forte concentration nuageuse sur les pentes du Nord-Ouest où des averses sont observées pouvant déborder temporairement sur le littoral.Le vent de Nord-Est faiblit en journée . Il s'oriente au secteur Est dans le courant de la journée.La mer est peu agitée avant qu'un train de houle de Sud-Ouest ne gagne nos rivages du Sud et du Sud-Ouest Jeudi.