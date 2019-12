🌡️ Températures prévues

➡️: le ciel est incertain et localement pluvieux sur la moitié Est. Des périodes d'accalmies et des passages de grains se succèdent.Les conditions sont défavorables aux volcan.Les averses remontent de temps à autre vers Sainte Suzanne et Saint Denis.Sur l'Ouest et le Sud les éclaircies sont largement majoritaires.➡️les éclaircies sont nettement plus réduites sur la moitié Ouest notamment sur les pentes. Des averses parfois orageuses éclatent et atteignent localement la côte.Sur toute la moitié Est le temps reste incertain avec un risque de grains bien réel.affiche ses prétentions. Les plus fortes rafales sont attendues dans la région de Saint Joseph autour de 80km/h alors qu'elles faiblissent un peu par rapport aux jours précédents sur Saint Pierre.Le Nord n'est pas en reste entre Gillot et la Grande Chaloupe et dans les hauts exposés comme la Montagne, le Colorado et les hauts de Sainte Marie.La Plaine des Cafres, le volcan, Cilaos et le Maïdo restent aussi aux premières loges. On a relevé 90km/h hier au Maïdo.est agitée à forte à l'exception de la région comprise entre le Port et Saint Leu en passant par les plages de l'Ouest.Les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan et aux Roches Noires.La température du lagon est voisine de 28°.restent légèrement supérieures aux normales de Décembre dans l'Ouest et le Sud.➡️➡️05h38 le 28 --18h59 le 27🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :