Temps instable à caractère orageux probable dimanche

Le 22/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 265

Prévisions pour la nuit du 22 au 23 Novembre



➡️ Des nuages venus du large peuvent mouiller le Nord et le Nord-Est de l'île.



➡️ Ailleurs la nuit est calme mais de nombreux nuages élevés masquent plus ou moins les étoiles.



🎏 Quelques rafales persistent sur l'Ouest et l'Est. Ailleurs la nuit est déventée.



🌊 La mer est peu agitée dans l'ensemble.



🌡️ La douceur nocturne ne se dément pas. Les températures minimales restent assez largement au dessus des 20° sur le littoral.

Il fait doux à Cilaos et même à Bourg Murât. Le volcan et le Maïdo ne dérogent pas à la règle. Le thermomètre ne devrait pas s'aventurer en dessous de 10°.



Prévisions pour le samedi 23 Novembre



Ciel souvent laiteux le matin, des averses sur le quart Sud-Est l'après-midi.



➡️Le début de matinée est moins lumineux que ces derniers jours. De nombreux nuages d'altitude transitent dans notre ciel.

D'autre part des nuages plus actifs sont susceptibles de mouiller les régions Nord et Nord-Est.

Au fil des heures le manteau nuageux s'épaissit.



➡️L'après-midi des averses éclatent dans l'intérieur et sur le quart Sud-Est où elles peuvent être plus marquées.

Le volcan, les hauts de l'Est, les plaines apparaissent des cibles privilégiées.

Ailleurs le gris cohabite avec les éclaircies.



➡️ En soirée une dégradation pluvieuse est envisagée sur le Sud alors que des nuages assez actifs transitent au large.



🎏Les vents soufflent en rafales modérées sur les côtes Ouest et Sud-Ouest et entre Sainte Rose et Saint Philippe.

La région de Saint Pierre est à son tour ventilée dans la journée et dans une moindre mesure celle de Saint Denis aussi.



🌊La mer s'agite un peu sous l'effet du vent aux endroits exposés.

Température du lagon: proche de 26°.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h30 le 23 -- Coucher du soleil : 18h39 le 23



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30/31 Le Port 30 Saint Paul 30/31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 33 Saint-Louis 31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 29/30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 21 Maïdo 19 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 28 Salazie 26

Tendances pour le dimanche 24 Novembre

Temps instable à caractère orageux probable



➡️ Le ciel risque d'être chargé dès le matin. Les nuages précipitent dans les hauts. Les pluies sont parfois modérées à localement soutenues avec un risque orageux plus probable l'après-midi dans les hauts de l'Est et du Sud-Est.

Des débordements pluvieux sur le littoral sont possibles.



🎏 Le vent est faible en général. Des rafales sont possibles sous les grains.



🌊 La mer est peu agitée dans l'ensemble malgré une petite houle de Sud-Ouest sur les côtes Ouest et Sud.



Analyse de la situation de surface cet après-midi