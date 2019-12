Temps instable et pluvieux mardi après-midi

Le 16/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 232

Une ligne d'instabilité passe sur la Réunion mardi après-midi.

Prévisions pour la nuit du 16 au 17 Décembre



➡️ Le ciel se dégage rapidement sur la moitié Ouest alors que les averses cessent dans la région de Sainte Rose.

Poussés par les vents d'Ouest des nuages porteurs de quelques averses peuvent s'inviter sur les rivages Ouest et Nord en fin de nuit.



🎏 Les vents faiblissent au cours de la nuit.



🌊 La mer est généralement peu agitée à agitée.



🌡️ Les températures nocturnes restent douces.



Prévisions pour le mardi 17 Décembre



➡️ Les nuages empiètent de plus en plus sur le soleil au cours de la matinée.ils sont majoritaires.➡️le ciel réunionnais peut devenir chaotique dans les hauts où de nombreuses précipitations parfois soutenues éclatent. Un coup de tonnerre n'est pas exclu.Le temps humide et instable avance vers la côte.tourne progressivement à l'Ouest. Il souffle en rafales modérées principalement sur le Nord et sur le Sud-Ouest de l'île.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent.Les températures restent encore majoritairement supérieures aux normales de Décembre.➡️➡️05h33 le 17 --18h54 le17🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :