🌡️ Températures prévues

➡️: de nombreux nuages d'altitude zèbrent le ciel réunionnais. Le soleil se fait une belle place malgré tout.les nuages ont plutôt du mal à prendre d'assaut les pentes.➡️le gris finit par dominer dans l'intérieur et peut mouiller notamment sur le quart Sud-Est de l'île, plaines et volcan compris.Les nuages d'altitude restent omniprésents. Les éclaircies font de la résistance sur le littoral Ouest et Nord.ont bien faibli sur notre caillou. On note un peu de vent d'Ouest sur le chef-lieu.est agitée au déferlement sur les côtes Sud et Sud-Est. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.La température du lagon est voisine de 28°.restent légèrement supérieures aux normales de Janvier.➡️➡️05h42 le 03 --19h02 le 02🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :