Temps moins humide, on respire mieux vendredi et surtout samedi

Le 28/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 244

Prévisions pour la nuit du 28 au 29 Novembre



➡️ en soirée le ciel réunionnais s'est départi de la majorité de la couverture nuageuse.



🎏 La nuit est pratiquement déventée.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Sud-Ouest et Sud.



🌡️ La douceur dans les hauts persiste même si les minimales ont entamé dans la nuit d'hier une légère baisse pour s'établir à niveau proche des normales. On attend 9° au volcan et entre 21 et 24° sur le littoral.



Prévisions pour le vendredi 29 Novembre



Un petit vent de Sud s'installe lentement alors que la masse d'air est moins humide et moins lourde.



➡️ Le bleu s'impose sur l'île en début de matinée. Une évolution diurne modérée se traduit par des développements nuageux sur les pentes du Nord et de l'Est en matinée. Les éclaircies résistent sur les pentes du Sud, au volcan et sur les sommets.



➡️ L'après-midi les averses sont plus probables sur le Nord et l'Est alors que les zones littorales Ouest et Sud ont de bonnes chances de conserver un ensoleillement d'un bon niveau.



🎏 Le vent s'établit discrètement au secteur Sud en matinée. L'après-midi il est plus perceptible le long des plages de l'Ouest.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Sud et Sud-Ouest avec la présence d'une petite houle australe.

Température du lagon: entre 26° et 27°.



🌡️ D'une manière générale les températures maximales sont en légère baisse par rapport aux jours précédents. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h29 le 29 -- Coucher du soleil : 18h43 le 29



🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot : 1012.5 hectoPascals. ➡️ Le bleu s'impose sur l'île enUne évolution diurne modérée se traduit par des développements nuageux sur les pentes du Nord et de l'Est en matinée.Les éclaircies résistent sur les pentes du Sud, au volcan et sur les sommets.➡️les averses sont plus probables sur le Nord et l'Est alors que les zones littorales Ouest et Sud ont de bonnes chances de conserver un ensoleillement d'un bon niveau.s'établit discrètement au secteur Sud en matinée. L'après-midi il est plus perceptible le long des plages de l'Ouest.🌊 La mer est agitée sur les côtes Sud et Sud-Ouest avec la présence d'une petite houle australe.Température du lagon: entre 26° et 27°.D'une manière générale les températures maximales sont en légère baisse par rapport aux jours précédents. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h29 le 29 --18h43 le 29🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot :

Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE





🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30 Le Port 30/31 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Saint-Louis 30/31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 23/24 Plaine des Palmistes 23/24 Cilaos 26 Salazie 26

Analyse de la situation de surface cet après-midi





Tendances pour le samedi 30 Novembre

On respire mieux. Du vent sur les plages de l'Ouest en journée.



➡️ En début de matinée des entrées maritimes mouillent par places vers Saint Philippe, Sainte Rose ou même Saint Benoît.

Ailleurs le soleil est franc sur l'Ouest et plus partageur sur le Nord.



➡️ Les averses de l'après-midi sont raisonnables et probablement circonscrites aux hauteurs du Nord. Les sommets ainsi que Mafate et Cilaos jouissent de conditions clémentes et d'un temps sec .

Le gris épargne Saint Gilles ou Saint Pierre l'après-midi.



🎏 Le vent fait un retour apprécié et aère bien du côté de Saint Pierre ou de Sainte Rose où il peut flasher à 60km/h.

Dans la journée il remonte le long des plages du Sud-Ouest et de l'Ouest.



🌊 La mer est agitée puis forte sur les côtes Ouest et Sud où la houle australe peut atteindre 2m50 à 3m.