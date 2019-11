Temps pluvieux cette nuit et vendredi, le vent se renforce localement en fin de nuit

2019 NOVEMBRE 14 17h55Des nuages parfois assez actifs touchent l'Ouest et le Nord cette nuit. Le temps pluvieux persiste sur l'Est.Vendredi la journée est au mieux maussade et humide.Des nuages assez actifs s'approchent par l'Ouest et apportent des précipitations parfois modérées sur les régions Ouest et Nord de de l'île surtout en soirée et en première partie de nuit.La région du volcan et la moitié Est de l'île sont exposées toute la nuit aux précipitations.Le ciel nuageux précipite peu sur le Sud. En revanche le vent souffle en rafales sur la région de Saint Pierre. Ces rafales peuvent dépasser 60km/h en fin de nuit.La mer agitée sur l'Est et le Nord est localement forte sur le Sud.Des cellules pluvieuses assez actives peuvent se développer durant la nuit au large à l'Ouest de la Réunion. Elles pourraient nous influencer dans la journée de vendredi.Mais en tout état de cause même dans l'hypothèse la plus optimiste le temps s'annonce bien maussade.La couverture nuageuse englobe l'île dès le matin. Des précipitations sont observées dans l'intérieur et sur la moitié Est.Le volcan est bien arrosé.Le ciel des régions de Saint Pierre et de Saint Denis est probablement moins chargé le matin mais le vent y est soutenu.Des rafales dépassant 70km/h sont probables sur le Sud Sauvage et sur Pierrefonds.L'après-midi-midi le risque pluvieux concerne la majorité de l'île.La mer est agitée à localement forte sur le Sud, l'Est et le Nord.Température du lagon: proche de 26°.05h31 le 15.18h34 le 15.1013.8 hectoPascals.: Pte 3 Bassins: 31.4°, Pont Mathurin: 29.3°, Port: 28.9...Maximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusLe vent rentre en journée sur les régions Nord-Ouest et vers Saint Philippe. De bonnes rafales approchant 70km/h sont observées.Le temps reste bien humide sur la moitié Nord-Est de l'île.Un ciel plus clément est observé sur le quart Sud-Ouest où il fait chaud.Mafate et Cilaos sont au sec le matin contrairement à Salazie.La mer est peu agitée dans les lagons mais souvent agitée à forte ailleurs.