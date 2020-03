Temps progressivement plus humide, dégradation par l'Est possible en fin de journée

Le 23/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 229

Animation 7h45: une masse d'air plus humide ( en bleu) a gagné Maurice. La Réunion se trouve en marge ce matin dans une zone encore assez sèche ( en jaune).



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30/31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 31/32 Tan Rouge 26 Colimaçons 24 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 20 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 26 Salazie 25

➡️le temps plus humide a gagné Maurice. La Réunion elle se trouve encore en marge en ce début de journée.Cependant des nuages arrivent du large en matinée et transitent dans le ciel de la moitié Est de l'île avec des débordements possibles sur la moitié Nord. Ils lâchent des averses localisées. Le temps est mitigé au volcan.Sur une large moitié Ouest le soleil donne comme à Cilaos et au Maïdo.➡️le ciel est souvent nuageux. Des averses parfois modérées sont possibles dans l'intérieur et les hauts et de façon plus isolée sur le littoral.En soirée des nuages plus actifs sont susceptibles de toucher l'île par l'Est et le Nord apportant avec eux des précipitations parfois soutenues. Cette évolution est à confirmer cet après-midi.d'Est Sud-Est est plus ressenti sur le Sud entre Saint Jo et l'Étang Salé et sur le Nord entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe. Les rafales flashent à près de 60km/h. Le vent est plus modéré sur l'Est et les brises dominent sur l'Ouest.est agitée au vent avec la présence d'une petite houle d'alizé.La température du lagon est voisine de 28°.sont plus élevées sur l'Ouest et le Nord. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h23 le 24 --18h24 le 23🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1016.