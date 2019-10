Temps sec et chaud, soleil souverain comme à Grand Anse

Le 25/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 185

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 25 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 25 07h15les nuages présents dans notre voisinage sont peu actifs. Ceux qui se forment sur les releifs en matinée sont contrariés dans leur développement par une masse d'air sèche. Photo satellite de 6h45.Le soleil inonde la Réunion vendredi matin. Quelques nuages transitent en mer en face de Saint André ou de Saint Benoît. Quelques uns mettent un pied à terre mais passent presque inaperçus.Le thermomètre réagit vite et affiche souvent des maximales assez généreuses pour la saison.Les températures maximales sous abri varient de 28° à 31° sur le littoral, 31° dans la région de Saint Gilles ( voir détails ci-dessous).On peut tabler sur un joli 23° du côté du volcan. A Cilaos c'est pratiquement l'été avec 26° ou 27°.Les nuages formés en matinée se concentrent davantage sur les pentes du Nord et de l'Est enQuelques ondées isolées sont toujours possibles.Le point de vue depuis et sur les sommets de l'île reste excellent.Les éclaircies demeurent majoritaires l'après midi sur le littoral sauf sur le Nord et l'Est où la couverture nuageuse avance jusqu'à la mer.Le vent de Nord souffle gentiment ou modérément sur les extrémités Ouest et Est de l'île. Les rafales s'accélèrent dans la région de Sainte Rose.La houle de Sud-Ouest s'amortit progressivement sur les côtes Ouest et Sud se modérant à une hauteur moyenne maximale proche de 2m en fin de journée .La mer est agitée sur les côtes Est.Température du lagon: proche de 25/26°.05h41 le 25. (+1mn)18h24 le 25. (+1mn)1017.6 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusMaximum de 26/27 CelsiusMaximum de 24° CelsiusLe ciel est dégagé sur l'Ouest et le Sud.La couverture nuageuse présente sur le Nord et l'Est se dissipe plus lentement sur le littoral et à mi-pentes.Des nuages voyagent entre Maurice et la Réunion mais restent pour la plupart à distance de nos côtes.Toutefois quelques entrées peuvent mouiller temporairement les jardins vers Saint André ou Saint Benoît en fin de nuit.Les températures minimales sous abri sont douces dans les hauts comme sur le littoral.Quelques entrées maritimes touchent les régions Est et Nord le matin.La couverture nuageuse péi prend de l'épaisseur sur les pentes Nord et Est et mouille localement l'après midi.Les éclaircies dominent toujours dans l'intérieur et les sommets s'affichent fièrement.Temps chaud.Vent faible à modéré sur le Nord et le Nord-Est l'après midi.La houle résiduelle de Sud Sud-Ouest s'amortit.