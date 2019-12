Temps sec et souvent ensoleillé, possible démarrage de l'activité cyclonique toujours surveillé au Nord de Mada

Le 02/12/2019

Prévisions pour la nuit du 02 au 03 Décembre



➡️ Quelques ondées sont possibles sur les versants Est du volcan et vers Sainte Rose. Mais notre ciel est étoilé dans sa grande majorité.



🎏 L'alizé ralentit mais reste sensible sur le Nord et le Sud.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au vent.



🌡️ Comme lors de la nuit précédente une petite fraîcheur est observée dans les hauts. Les stations les plus fraîches affichent des minimales inférieures à 10°. Sur le littoral les valeurs sont comprises entre 20 et 24°.



Prévisions pour le mardi 03 Décembre



Temps sec et chaud mais encore ventilé sur le Nord et le Sud.



➡️ En début de matinée quelques nuages voyagent dans le ciel vers Sainte Rose.

Dans le même temps le soleil matinal inonde l'île. Les thermomètres affichent rapidement les valeurs estivales après 7heures.



➡️ L'après-midi le gris reste plutôt pâle sur les pentes et dans les hauts. D'ailleurs les éclaircies résistent bien à Cilaos et à Mafate alors que le site du volcan est magnifié par le soleil et une belle douceur.

Les littoraux Nord et Sud sont bien ensoleillés. Les précipitations sont rares sur notre caillou.



🎏 Le vent aère bien entre Sainte Marie et la Grande Chaloupe et entre Saint Philippe et Pierrefonds. Les rafales s'autorisent quelques pointes entre 50 et 60km/h.



🌊 La mer s'agite en journée sous l'effet du vent. Température du lagon: proche de 27°.



🌡️ Les températures maximales sont légèrement supérieures aux normales. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h30 le 03 -- Coucher du soleil : 18h46 le 03



Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE





🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30 Le Port 30 Saint Paul 29 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 32 Saint-Louis 30 Saint Pierre 29 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 22 Maïdo 21 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 21 Cilaos 27 Salazie 26

Analyse de la situation de surface cet après-midi





Tendances pour le mercredi 04 Décembre

Peu d'évolution significative par rapport à la veille.



➡️ En début de matinée le soleil matinal inonde l'île malgré quelques nuages qui trainent dans l'Est. Il fait rapidement oublier la petite fraîcheur nocturne dans les hauts.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi fait illusion. Son épaisseur est modeste et même si elle fait mine de s'étendre vers la côte Ouest elle ne mouille pas grand monde.

Elle laisse d'ailleurs au soleil une place de choix au volcan et sur les sommets.



🎏 Le vent est en perte de vitesse et ne ne manifeste encore que par quelques rafales sur le Nord et le Sud.

Ailleurs les brises ont tendance à dominer.



🌊 La mer est peu agitée dans l'ensemble. Tout juste remuée un peu par le vent aux endroits exposés.



🌡️ La chaleur estivale est synonyme de maximales légèrement supérieures aux normales.