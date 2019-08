Temps souvent ensoleillé lundi, mardi et mercredi

Le 26/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 496

Les averses sont rares

REUNION

Bonjour toutes et tous!

Comme prévu l'alizé la masse d'air s'assèche.



La houle s'amortit encore et l'alizé est modéré.

TENDANCES POUR LE 26 AOUT A LA REUNION:

1:

TENDANCES POUR MARDI 27 ET MERCREDI 28:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 26 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

:

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 AOUT 26 06h15. Des nuages s'attardent un peu sur le littoral entre Saint Philippe et Sainte Rose et sur les pentes orientales du volcan qui lui même est dégagé.Le Maïdo et les cirques sont au soleil.Le thermomètre remonte rapidement après 7heures à la faveur de l'ensoleillement après une nuit fraîche dans les hauts. Météo France relève sous abri moins de 5° au Maïdo, à Cilaos, à la Nouvelle et à Bourg Murât. Maïdo à 6h: 2.5° MétéoR Océan Indien relève 5.5° à la station de la Route Forestière des Tamarins(1800m) et 3.4° à Notre Dame de la Paix.Dans le courant de la matinée une petite couverture nuageuse péi sans prétention prend forme dans l'intérieur et sur les pentes.Elle est peu armée pour mouiller. Les averses sont rares cet après midi. Les sommets émergent et le soleil donne sur les plages.Les températures les plus douces sur le littoral voyagent entre 26 et 28° sur le Nord et Grand Fond/Saint Gilles. On peut attendre un beau 17° au volcan sous le soleil.Les plages sont nettement moins ventées qu'hier. Les rafales agitent avant tout la végétation du Nord et du Sud avec des pointes flashées à 60km/h. En fin de matinée le vent se fraie un chemin jusque vers Saint Leu qui devrait établir la limite au nord de laquelle les brises dominent jusque la Grande Chaloupe.La houle de Sud-Ouest qui s'amortit atteint encore 2 mètresur les côtes Ouest et Sud.Mer du vent agitée à forte également sur l'Est et le Nord .Température du lagon: entre 24 et 25°.Les nuits sont assez fraîches mais les journées ensoleillées sont douces.La mer des plages de l'Ouest est enfin peu agitée.L'alizé est modéré.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 17/18° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusSur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent début de semaine.Cheers,Patrick Hoareau.