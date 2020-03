Tentative d'assassinat à la Ravine Creuse: Mickaël Valliamé demande à nouveau la liberté

Nouvelle tentative de la part de Mickaël Valliamé ce mardi devant la chambre d’instruction. Le détenu demandait à nouveau sa mise en liberté en attendant son procès devant les Assises. L’homme de 53 ans sera jugé pour tentative d’assassinat d’Olivier Araye le 17 juin 2018.



Pour rappel, c’est à la Ravine Creuse devant le stade Paquiry à Saint-André que Mickaël Valliamé tire dans le visage de la victime. Alors qu’Olivier Araye, accompagné de sa fille de 6 ans, est allongé par terre, Mickaël Valliamé lui assène plusieurs coups de cross. Son fils, qui était allé chercher le fusil pour son père quelques minutes auparavant, prend ensuite la relève. Son pronostic vital engagé, la victime sera hospitalisée.



C’est un long conflit entre les deux hommes et leurs familles qui s’est conclu ce jour-là. Pour Mickaël Valliamé, le regret est celui de s’être retrouvé en prison. Pour la victime, souffrant aujourd’hui d’un handicap, il ne montre aucune empathie. Il met d’ailleurs ce mardi la faute à nouveau sur Olivier Araye qui aurait menacé la femme de Michaël Valliamé. Il incrimine toujours la victime et sa famille.



Pour le procureur, ce détenu "condamné déjà à plusieurs reprises pour des faits de violence et en sursis au moment des faits" n’a pas sa place ailleurs qu’en détention. La décision sera rendue jeudi.