Tentative d'assassinat à la Ravine Creuse: Pas de liberté accordée à Mickaël Valliamé

Le 05/03/2020 | Par SH | Lu 167

C'était une nouvelle tentative de la part de Mickaël Valliamé mardi devant la chambre d’instruction. Le détenu espérait encore une fois pouvoir attendre son procès devant les Assises où il sera jugé pour tentative d’assassinat d’Olivier Araye; des faits qui remontent au 17 juin 2018.



C’est à la Ravine Creuse devant le stade Paquiry à Saint-André que Mickaël Valliamé, 51ans, tire dans le visage de la victime. Des violences qui ne sortent pas de nullepart. Les deux hommes et leurs familles sont en conflit depuis de longues années. Peu avant les faits, la victime aurait menacé la femme enceinte de Mickaël Valiamé.



Ce jour-là, alors qu’Olivier Araye se prend une balle dans le visage, sa fille de 6 ans et là, impuissante. Il est ensuite allongé par terre et Mickaël Valliamé lui assène plusieurs coups de crosse. Le fils de ce dernier participe également. Plusieurs coups sont donnés.



Mickaël Valliamé, regrette son geste car il s'est retrouvé en prison. "Aucune empathie pour la victime qui souffre pourtant d'un handicap", affirme le procureur. Le détenu incrimine en effet la victime et sa famille dans cette sordide affaire.



Mickaël Valliamé, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence est finalement, une fois de plus, maintenu en détention.