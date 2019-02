Tentative d’assassinat sur un touriste réunionnais à l’île Maurice

Commentaires (18)

1. Modeste le 15/02/2019 17:26

heu juste une question.....il ne manque pas une partie à ce fait divers......savoir ce qui c'est passé avant cette attaque.....! un pauvre réunionnais "innocent" qui s''est fait attaquer.....heu bon ensuite.....!

2. Alalila le 15/02/2019 17:32

Le motif présumé de l'agression n'apparait pas. Toute action entraine une cause. Tel que c'est présenté on croirait que la cause serait le fait qu'il soit de la Réunion. C'est assez simpliste et réducteur...

3. Christi le 15/02/2019 17:48

Maurice est un pays de merde , Malheureusement beaucoup de Reunionais vont à chaque vacances faire un séjour la bas , ces Mauriciens sont jaloux , il faut arrêter de partir la bas . Moi je prône le boycott pour cette Île ...

4. Ti Tangue zilé zone le 15/02/2019 18:04

Quelle histoire....!!!! Na longtemps mi sa pi ....avec leur hôtels pas net non plus ....dans la facturation

Prompt rétablissement

5. pacha le 15/02/2019 18:37

trop tard pour la belle image de Maurice .....c'est sur FB ...pas de bol hein , j'espère qu'ils vont trouver et punir sévèrement les branleurs qui ont fait ça.

6. jean francois le 15/02/2019 18:57

ça c'est de l'article !

Leurs intentions ne laissent aucun doute : tuer

oué de coups de pied alors qu’il est au sol, le touriste tente de se dégager avant une mort qui le guette face à une meute prête à faire mal.

mais le Réunionnais arrive heureusement à parer le coup

Sa compagne lui fait les premiers soins pour arrêter l’hémorragie.



faut se relire...

moi si j'étais en vacances chez nos amis, j'aimerai pas qu'on m identifie comme étant réunionnais mais uniquement comme un touriste et pour ce fait divers, pas besoin de faire un roman et les photos on s'en fout ..



le mec a du faire le con à un moment donné, c'est sûr. On sait bien souvent comment se comportent les réunionnais dans les pays de la zone, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas vraiement appréciés....

7. MôveLang le 15/02/2019 19:02

Facebouk, tweter, guide du routard, forum voyage etc etc, imankpa moyen de pression, tu revenu à la Réunion, tu ne risques plus de te retrouver enchaîné nu dans un poste de police mauricien. À bientôt 74 ans, je n''ai jamais mis les pieds dans ce pays

8. 2008 ! le 15/02/2019 19:03

en 2008 à grand baie, à la sortie d'un club très connu même type de bagarre, 11 ans plus tard rien ne change !

9. yes or no le 15/02/2019 19:28

C'est une ile où il y a de plus en plus de crime, de viols et de vols... Il faut ne plus y mettre les pieds car l'insécurité est à son zénith comme à Mada. Il existe d'autres destinations plus sécurisées, plus sympa et surtout moins chères telles l'Asie

10. révolt le 15/02/2019 19:42

nous lé reunionnais on né tro gentille,na longtem mi sa pu morice l acueill tro nul et lé policier vous emmerde

11. chistophe le 15/02/2019 20:02

A mon avis , on n'attaque pas quelqu'un comme ca

Ok , lé barbare , mais qu'a fait ce Créole Réunionnais sur le sol mauricien

Sa y fo li dit té



Y justifie pa lo coup sabre , mé ou fé pa dentel dan pays do monde ou conné pa

Di a nou cosa ou la fé Créole La Réunion

Morise , mi marse out ni ( fason cosé ) do monde y tap pa moin

Mi sav tou lé ans la ba

12. bin le 15/02/2019 20:12

oui a maurice ils sont telement mechant il tabasse les gens....faudrait deja voir comment reunionnais y se comporte labas...apres si vous pouviez rester a la reun ou partir avec ladom en metropole cela rendrait un grand service a l'humanite

13. Jean Rigole le 15/02/2019 20:26

@ post 3 :



Jaloux de quoi ? des gilets jaunes, du taux de chômage, du rsa ?



Tourisme encore en hausse à Maurice en janvier 2019 par rapport à janvier 2018, dont 18 824 Réunionnais dont je faisais partie...



Et un qui a été agressé !



Il n'avait qu'à pas faire son intéressant, comme ont l'habitude de le faire certains ti coq pays quand ils sont à Maurice...