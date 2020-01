Tentative d'évasion au tribunal: "Ma tête a bloqué"

Le 29/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 618

Un jeune homme de 26 ans, Karim R., qui avait écopé de 6 mois de prison ferme en comparution immédiate pour vol, faisait appel de cette décision devant la cour d'appel de Saint-Denis le 16 janvier dernier. En pleine action de grève des avocats, l'audience était reportée à une date ultérieure. Soudainement pris d'une envie pressante, il demande la permission aux policiers d'escorte d'aller au petit coin.



Accompagné par deux policiers - un devant, un derrière - le voilà en route pour soulager son envie, à défaut d'avoir pu soulager sa conscience lors de l'audience. Arrivé près des toilettes, il bouscule soudainement le policier de devant, surprenant du même coup le garde de derrière. Karim R. se met à courir, dévale les escaliers et escalade le grillage afin de sortir de l'enceinte fermée. Après avoir parcouru à peine 200 mètres, le voilà rattrapé par les forces de l'ordre, et interpellé.



Fidèle à son envie de liberté, il se débat tellement que les deux policiers qui le tiennent seront blessés pendant l'intervention. Présenté cet après-midi dans le cadre de la comparution immédiate, il devait répondre de rébellion et tentative d'évasion. Préférant savoir rapidement ce que la cour lui réserve, Karim R. accepte même d'être jugé sans avocat. Avec 12 mentions à son CV judiciaire, la procureur estime qu'il s'agit d'un dossier peu commun : "Après s'être spécialisé dans des faits de vol et de violence, il se diversifie en ajoutant l'évasion. Prémédité ou pas, quand on a l'audace de se soustraire, il ne faut pas s'étonner de ramasser un peu plus après, si je puis me permettre. Je vous demande une peine de 1 an de prison".



Si le tribunal le déclare naturellement coupable, il estime que les faits de rébellion et de tentative d'évasion sont dissociés. Karim.R écope de 12 mois de prison pour évasion et de 3 mois de prison pour rébellion, le tout, sans mandat de dépôt. "Quand je suis arrivé devant les toilettes, ma tête a bloqué. Je courrais, mais je ne contrôlais plus mes mouvements", a-t-il tenté de justifier devant la cour.