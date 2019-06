Terre-Sainte : Le campus sud de l’université se développe

Le 26/06/2019 | Par Charlotte Molina et Prisca Bigot

Les nouveaux bâtiments du campus de Saint-Pierre accueillaient leurs premiers visiteurs ce mercredi. Parmi eux, le président de l’Université de La Réunion, le président du Conseil régional et le député David Lorion. C’est à Terre-Sainte que les trois spécialités de l’école d’ingénieurs ont été regroupées, ainsi qu’une extension créée pour les nouveaux départements de l’IUT, formant ainsi un véritable pôle technologique.

Avec ce nouveau site, l’IUT de Saint-Pierre et l’école d’ingénieurs ESIROI du campus Sud devraient passer de 950 étudiants à 1500 après la livraison des locaux prévue pour 2020.



Dans la continuité de la politique patrimoniale de l’Université de La Réunion, et en concordance avec la loi nationale de transition énergétique, le nouveau bâtiment bioclimatique présente un impact réduit sur l’environnement, et une très basse consommation d’énergie.



Le projet intègre une production d’énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques, ainsi qu’une végétalisation des îlots de chaleur et une ventilation naturelle.