Testez les ateliers artistiques de l’EAIO !

Le 05/09/2019 | Par TCO | Lu 84

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) vous invite à tester les ateliers et parcours, qui sont proposés dès cette nouvelle rentrée. Un avant-goût pour choisir la ou les disciplines de votre choix pour cette année 2019-2020…

Vous hésitez sur le choix d’un atelier ou d’un parcours ? Découvrez et testez les disciplines pendant tout le mois de septembre. Profitez d’un cours d’essai (gratuit) pour goûter aux activités artistiques et vous décider !



Musique, danse, arts visuels, cirque ou encore théâtre… Le programme de l’ EAIO est cette année encore haut en couleur !Il y en a pour tous les goûts et tous les âges (enfants à partir de 8 ans, adolescents, adultes). Une seule condition : habiter le territoire de la côte Ouest et venir avec votre enthousiasme et votre sourire !Rappel : Vous avez déjà fait votre choix parmi tout le programme proposé par l’ EAIO cette année ? Vous avez jusqu’au lundi 30 septembre 2019 pour vous inscrire.