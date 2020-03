Tests de dépistage et chloroquine: Thierry Robert saisit le tribunal administratif

Commentaires (56)

1. JORI le 30/03/2020 11:51

Mais celui qui s'est déclaré insolvable pour ne pas indemniser ses victimes, est encore capable de se payer un avocat ??. Peut être que ce dernier travaille bénévolement !.

2. Janus le 30/03/2020 11:53

Le clown est de sortie ☺☺☺



Voulant copier certains élus guadeloupéens, il continue ses pitreries ☺☺☺



Triste et affligeant ...

3. spartacus974 le 30/03/2020 11:57

Petite info:Karine Lacombe ,membre du Conseil Scientifique , oublie de déclarer ses conflits d’intérêts en totale opposition avec la loi.Qui a composé ce conseil scientifique?Qui oriente les décisions de ce conseil scientifique par l'intermédiaire de membres pas si clairs ???Cette crise sanitaire nous démontre chaque jour que le gouvernement n'est pas transparent,qu'il y a des zones d'ombre qu'il faudra un jour éclaicir....Tous les gens doivent pouvoir accéder au traitement du professeur Raoult sans délai.Resteindre son accès est une mise en danger de la vie d'autrui d'autant plus qu'il y a une flagrante manipulation pour discréditer ce traitement.Le confinent ne règle rien ;seul un dépistage massif et le traitement des personnes infectées permettront de résoudre cette crise sanitaire .Sans traitement,le confinement ne peut se prolonger indéfiniment.Les Réunionnais ne sont pas des enfants bulle.

4. bernard michel le 30/03/2020 12:10

Ti cok bravo mais arrête de copier les autres. Pourquoi tu ne partages pas un peu de ton patrimoine pour lutter contre le Covid 19 ? Solidarité kréol

5. LA VERITE le 30/03/2020 12:12

Les parlementaires réunionnais à Girardin : "Le dépistage massif et efficace est la pierre angulaire de notre guerre"

Dans un courrier collectif, les parlementaires réunionnais s'adressent à la ministre des Outre-mer Annick Girardin et l'interpellent sur "l'urgence d'organiser un dépistage massif et efficace du Covid 19 à La Réunion".



Ce donner de l'importance sur les dos des autres çà s'est la manière de TR.

Parce qu 'a lui tous seul il vaut plus rien ni pour St leu ni pour la reunion.

6. Habitant le 30/03/2020 12:14

En quoi un politicien est il devenu un expert médical?

Pour valider un médicament contre une maladie, il y a des processus très stricts, et cela demande du temps.

Tout cela n'a pas été mis en place juste pour emmerder les gens, mais pour des raisons bien précises.

Déjà, l'on constate que malgré ce process strict, il peut y avoir des loupés, alors n'imaginons même pas les conséquences d'un médicament que l'on lance comme ça "par intuition" comme l'a dit le mec intelligent qui se nomme Trump.

Autant pour les tests, je suis d'accord, autant pour l'hydrochloroquine, je suis plus que réservé.

7. Karma le 30/03/2020 12:15

Janus tu est payer a ecrire des betises pour d r , je trouve bien sa demarche car la plupart des elues se. Cachent , soit construtif pour notre pays

8. Claude le 30/03/2020 12:17

C'est pour sauver le soldat COMORASSAMY !!

9. DURAND le 30/03/2020 12:18

Messieur je comprends votre amertume mais s'il passe sur FREEDOM c'est tout simplement qu'il est soutenu par un parti politique





10. Au pied du mûr le 30/03/2020 12:20

On verra au moins si la justice...fait appliquer la loi....!



11. HULK le 30/03/2020 12:21

Sans défendre M.ROBERT,vouss ne pensez pas que c'est ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps sans que l'on en arrive à ce genre d'initiative? Il est effectivement triste de voir ce "spectacle", mais d'autres sont encore plus tristes, non?

12. Fureur le 30/03/2020 12:22

Clown ou pas clown au moins il bouge ses fesses contrairement à nous qui sommes derrière un smartphone à critiquer bêtement..".la caravane passe, les chiens aboient " ...." La critique est aisée, l'art est difficile "...Moi je le soutiens en tous cas

13. Dom le 30/03/2020 12:23

Ça l'occupe

14. Ouais... le 30/03/2020 12:29

Te non....

15. ah,ah,ah! le 30/03/2020 12:37

Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas ramené ce pauvre type ! Le voila qui se prend pour un toubib et il prend le train en marche , les autres élus ont déjà demandé et lui , il copie juste les Antilles

Qu'il se méfie , le virus , c'est lui!

16. Nono le 30/03/2020 12:43

Non, l'ARS de Guadeloupe n'a pas été enjointe à commander "200 000 tests de dépistage" : elle a été enjointe à commander des tests "en nombre suffisant pour couvrir les besoins de la population de l’archipel Guadeloupéen". Ce n'est pas du tout la même chose...

D'ailleurs, l'ordonnance de référé du tribunal prend exemple sur l'ARS de la Réunion !



http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr/content/download/169676/1694753/version/1/file/2000295.pdf

17. Didier le 30/03/2020 12:49

Bonjour,



Merci Mr Thierry Robert pour votre action en ces temps terrifiants pour la majorité du peuple, je soutiens votre action.



Au moins vous ne vous cachez derrière un ordi pr des commentaires qui n ont aucun sens en ce moment très critique

18. La vérité si je mens ! le 30/03/2020 12:51

Ce mec n'es pas sérieux , toujours cavalier seul ... Quelle tristesse .

19. Suivront... le 30/03/2020 12:54

Bonne initiative..

En parlant de tribunal...

Suivront le préfet... les ministres... ARS... et les autres fonctionnaires qui n'ont pas su gérer cette crises...

Ou plutot... qui nous ont laissé nous contaminé...

20. Raphh le 30/03/2020 12:56

Copier = zéro

21. riverstar974 le 30/03/2020 12:58

Quel guignol...il ne sait plus quoi faire pour qu'on parle de lui.

22. bern974 le 30/03/2020 13:06

Quelle bréle

23. MDR le 30/03/2020 13:14

encore et encore des cri-tic

24. Rabas le 30/03/2020 13:16

Il a grossi non ?

25. pat le 30/03/2020 13:16

I bouge encore, tout est bon pour se faire mousser, pourquoi lui donner tant d'importance

26. Carol MARTIN le 30/03/2020 13:21

tout le monde n'a pas eu la chance d'être né imbécile. Or, en devenir un n'est pas à la portée du premier venu : c'est un travail forcené, qui demande une application hors du commun, une patience surhumaine... de dures années d'apprentissage et grace a l action de cet individu on peut se rendre compte qu il y est arrivé tres facilement et maintient son potentiel afin que personne ne puisse le dépasser

27. JPP le 30/03/2020 13:24

Hé L'illuminé de St leu et si le peuple réunionnais obtenait l'indépendance?



Il n'y a qu'un peuple le peuple français. La France tu l'aimes ou tu la quittes comme disait un ancien président.



La Réunion est traitée comme tous les autres départements et COM. TR est inéligible et insolvable donc rien.

28. LA VERITE le 30/03/2020 13:24

ARS MAIRE ROSE YONG FA ING THIERRY ROBERT PORTE PLAINTE

29. roland le 30/03/2020 13:40

Restons sérieux, la presse internationale fait déjà le rapprochement de nombreux décès causés par la chloroquine en automédication!

30. olive le 30/03/2020 13:45

c'est qui ce monsieur ?

31. Didier Begue le 30/03/2020 13:57

Par les temps qui courent, tous les remèdes suscitent un intérêt à ne pas négliger. Ce n est pas pour autant de les valider sans rester prudent , notamment sur la chloroquine et son action sur le covid 19. Même si la baisse significative de la charge virale à été observée, plusieurs signalements graves ont été rapportés à l utilisation de cette molécule sur des patients. Les essais cliniques jugés insuffisants du professeur marseillais parmi les chercheurs les plus influents du monde n ont pas convaincu la communauté scientifique, encore moins les autorités pour des raisons justifiées de santé publique.



La chloroquine actuellement controversées doit continuer faire l objet d analyses plus approfondies conformément au protocole sanitaire et scientifique en vigueur avant de confirmer son efficacité réelle que soit à titre préventif ou curatif ainsi que les autres traitements en cours d expérimentation .

Il serait judicieux dans l'immédiat d' utiliser la chloroquine strictement encadrée en milieu hospitalier .

32. néné le 30/03/2020 14:00

on va voir si pour une fois il aura gain de cause auprès des juges

33. Domino le 30/03/2020 14:26

Oye si cela pouvait être possible que le covid 19 puisse s attaquer a la bêtise humaine, la il aurait dû boulot.......

Pu rien le cool

34. GIRONDIN le 30/03/2020 14:28

S'il pouvait faire la même chose pour les masques.

Il y avait l'homme invisible, maintenant il y a 1 000 000 de masque invisible !

35. MT CRISTO le 30/03/2020 14:51

Ce n'est pas 450000 tests qu'il faut commander mais un peu plus de un million ; ça fait 30 ans qu'on nous balance 850 000 habitants. Les zoreils ont rentrés à flot chez nous ainsi que les mahorais.

36. Laurent le 30/03/2020 15:08

Pourquoi à zinfo vous parlez de ce type qui n'est rien et dont on se contrefout vous l'aimez visiblement. Pas nous

37. Didam le 30/03/2020 16:05

@24rabas : oui je me disais la même chose. Il ressemble de plus en plus à dark vador (quand il enlève son casque)

38. JE SUIS CHLOROQUINE et AZYTHROMYCINE le 30/03/2020 16:39

Allooo Thierry !!! Merci...

39. néné le 30/03/2020 16:56

@girondin le 1 000 000 n'est pas arrvé

mais les 100 000 d'afrique du sud oui

en meme temps il y avait 68 personnes y compris les jeunes du tampon

je ne sais si andré a appelé didier pour le remercier

un coup de fil à un ami simple comme bonjour

40. La corde sacrée 974 le 30/03/2020 17:06

Il a raison. Dans le triste contexte actuel, une OPÉRATION COUP DE POING peut être très efficace. PLACE À L’ACTION.

41. BIBIC le 30/03/2020 17:35

Heureusement qu'il est la au moin il essaye de faire quelque chose pour la population car en ce moment les maire ce sont mis en hibernation comme les tangue. Les mécontent et mal au ki peuvent parler mais il ne font rien pour aider la population en souffrance.





42. cafbleu le 30/03/2020 17:39

A mwinca,

zot i devré pas commande lo mask avant commande klorokin?

deverse un un peu klorokin dans carriere bois blanc ca lé bon pou lenvironnepment

touch pa mon roch tééééé

43. GIRONDIN le 30/03/2020 18:05

50.Posté par néné

Salut les 100 000?

44. Jacqueline le 30/03/2020 18:06

''''Pour MT CHRISTO, "zoreils" aussi chez eux à la Réunion.. et créoles et malbars, zot!! eux aussi chez eux et revenus ou pas tous de vacances. Pas le lieu de discriminer, mais d être solidaires.... Oté pas beau le chacun pour soi