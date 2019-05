Le médecin de Vincent Lambert, tétraplégique dans un état végétatif, annonce l'arrêt de ses traitements après 10 ans

Le 12/05/2019

Suite à un terrible accident de la route en septembre 2008, Vincent Lambert s'est retrouvé dans un état végétatif chronique irréversible et a perdu l'usage de ses quatre membres.



Aujourd'hui âgé de 42 ans, son médecin traitant, Dr. Sanchez, a annoncé à sa famille l'interruption des traitements ainsi que la sédation profonde et continue au cours de la semaine du 20 mai, après plus de dix ans de combat.



En effet, le Conseil d'Etat avait précédemment déclaré que "les conditions étaient réunies pour que la décision d'arrêter la nutrition et l'hydratation artificielles de Vincent Lambert puisse être mise en oeuvre", a confié le médecin à l'AFP.



Or les parents de Vincent Lambert avait déposé un recours suite à cette annonce du Conseil d'Etat devant la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a rejeté leur demande.



Le Comité international de protection des droits des personnes handicapées de l'ONU, quant à lui, "a demandé à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins de Vincent Lambert, dans l'attente d'une instruction sur le fond", précise BFM TV, qui ajoute que "la ministre de la Santé Agnès Buzyn a souligné que la France n'était "pas tenue" de respecter cette demande".



Les parents de Vincent Lambert continuent de réclamer la non-suspension du maintien en vie de leur fils. Son cas est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France, comme l'a souligné les avocats de la famille à l'AFP.