Ti cok, le PCR…. St Leu la politique autrement, Mort de Rire !

Le 06/03/2020 | Par Un Gilet Bleu Blanc Rouge qui s'interroge ! | Lu 97

Evidemment le titre est volontairement provocateur… parce que s’agissant d’une échéance aussi décisive et capitale que les prochaines élections municipales s’il est permis de rire, c’est de rire jaune ! Pourtant faire de la Politique autrement est d’une fatale urgence si nous ne voulons pas tous mourir (« vivre tous simplement pour que simplement tous puissent vivre » le Mahatma Gandhi) !

En effet, compte tenu du rôle éminent de la commune pour assurer les fondamentaux de la vie quotidienne (état civil, gestion des routes, des écoles, de la distribution de l’eau de l’électricité, de l’environnement, de l’action sociale, etc.)

…compte tenu des nombreux défis Réunionnais au 1er rang desquels les transitions démocratique et écologique ;



Contrairement à ce que certains voudraient laisser croire la séquence électorale qui s’ouvre le 15/03/2020 constitue un moment déterminant pour notre destinée commune ; l’échelon municipal (et intercommunal) et la période 2020-2026 sont déterminants, la responsabilité des futurs élus municipaux et intercommunaux sera écrasante face au risque d’effondrement de notre bien vivre ensemble, de notre civilisation !



Peut-être certains ont perdu de vue que le mouvement des Gilets Jaunes est venu apporter une démonstration sidérante que les objectifs de dignité, de liberté, d'égalité, de fraternité ne sont pas au rendez-vous ! Trop de frères ici et sur le territoire national ne jouissent pas pleinement des promesses de la République. Nous sommes à la croisée des chemins et pouvons craindre que le pire advienne …



…ou nous déciderons de réaliser pleinement notre bien vivre ensemble dans une perspective de développement humain durable, de fraternité, de dignité et de restauration de l’harmonie avec notre terre Réunionnaise, de réinvestir notre communauté en faisant revivre sincèrement notre art de vivre créole et le Génie Réunionnais ?



…ou nous nous déchirerons et nous trahirons alors les 2 actes fondateurs de l’espérance Réunionnaise aux idéaux Humaniste et Républicain : le décret abolissant l’esclavage promulgué par Sarda Garriga le 20 décembre 1848 et la départementalisation de 1946 ?

Parce que le mouvement des Gilets Jaunes marquant l’irruption inattendue et stupéfiante d’une vox populi dans l’espace public, nous oblige à revisiter et refonder l’expression démocratique.



Parce que le réchauffement climatique, la dégradation de l’environnement et l’effondrement de la biodiversité mettent en péril même la trajectoire humaine.



Il y urgence à construire une transition démocratique et écologique en replaçant l’agora au cœur des quartiers en cohérence avec les instances délibérantes des Institutions légitimes de la République (depuis l’assemblée nationale jusqu’aux conseils municipaux) issues de l’expression démocratique du PEUPLE SOUVERAIN !



Ma conviction profonde c’est qu’un peuple divisé ne pourra affronter les défis du temps présent et de ceux qui viennent ! … et la première responsabilité de chacun de nous, de chaque citoyen est de prendre part aux élections en allant VOTER en gardant en mémoire…

… que non loin de nous Mandela a passé 27 ans dans les geôles sud-africaines à l’issue du procès de Rivonia (juin 1963 à octobre 1964 devant la haute cour du Transvaal) en défendant un principe simple « un Homme, un vote » en concluant son plaidoyer d’un propos qui honore la dignité Humaine :



« au cours de ma vie je me suis consacré à la lutte du peuple sud-africain. J’ai lutté contre la domination blanche et j’ai lutté contre la domination noire. J’ai défendu l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J’espère vivre pour réaliser cet idéal. Mais s’il le faut, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir ».



… que dans notre histoire récente nos anciens, dans le cadre du PCR, ont combattus la fraude électorale orchestrée dans les années 60 par l’ETAT et son sinistre représentant local, le Préfet Jean Perrault Pradier ! Gardons en mémoire le sacrifice de Rico Carpaye parmi d’autres ! Ils nous obligent et appellent à notre responsabilité !



La situation de ST Leu mérite qu’on s’y arrête un instant ! quelques éléments doivent éclairer l’électeur !