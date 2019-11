Tiffany, prête à affronter bien des défis

À l’occasion des journées nationales d’action contre l’illettrisme, la cité des métiers, le Rotary club de Saint Pierre - Pierrefonds et l’association Inseranoo (association porteuse du dispositif Case à Lire) ont organisé l’action « Slam et dictée pour l’amour des mots ». Tiffany, membre de la Case à Lire a d’ailleurs eu l’opportunité de faire la dictée à une soixantaine d’élèves du collège Henri Matisse.



Comment avez-vous connu la Case à Lire ?

Et pourquoi vous êtes-vous inscrite ?



C’est lors de mes démarches, vers l’insertion qu’un conseiller m’a orienté vers les Cases à Lire. Au mois de mars dernier, j’ai franchi le pas et je me suis inscrite à la case à lire de Palissade à Saint-Louis. Je n’avais pas confiance en moi, j’étais quelqu’un de très renfermée sur moi-même, la case à lire a été une vraie révélation. Je suis beaucoup plus sûre de moi et je suis plus ouverte. J’étais venue juste pour acquérir des bases en informatique, mais je dois avouer qu’en quelques mois je suis déjà très à l’aise avec l’outil informatique. Mais la case à lire ce n’est pas que ça.



Quelles sont les réactions de vos proches, face aux différents changements chez vous ?



Mes proches ont vraiment été surpris du changement, tant physique, que moral. J’ai appris à me mettre en valeur grâce aux ateliers coiffure et esthétique. Avant, je ne me coiffais pas, je ne me maquillais pas, pas de vernis. Tiffany, c’était tee-shirt, jeans, basket. Je n’osais pas prendre la parole, encore moins donner mon avis. Aujourd’hui je m’affirme, je m’exprime librement et je marche avec beaucoup plus d’assurance.



Pouvez-vous nous parler de ce slam ?



À la case à lire on nous propose un atelier slam avec Ludovic, l’animateur. Si on m’avait dit il y a quelques temps de cela que j’allais faire du slam, je n’y aurais jamais cru. Ludovic m’a proposé de venir participer aujourd’hui et de faire la dictée aux enfants. Je vous avoue que je n’ai pas tout de suite compris pourquoi, pourquoi moi surtout ? Ludovic m’a aidé à comprendre que cette démarche allait m’aider à prendre confiance en moi. C’est une merveilleuse expérience, malgré le stress, je me rends vraiment compte que chaque défi relevé, me pousse à aller plus loin et me prouve que je suis capable de beaucoup de choses. Ce moment m’a aussi permis de me rendre compte que ce n’est pas évident la dictée quand on est enfant, mais c’est tout aussi difficile de faire la dictée. Ça me donne confiance en moi cet échange avec les enfants, qui étaient très dynamiques, impliqués, curieux et surtout respectueux.