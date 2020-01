Tiphaine Boyer, Miss Ink Girl Réunion a une sacrée personnalité

Le 20/01/2020 | Par Chloé Grondin | Lu 3

Elle s'appelle Thiphaine Boyer, vient du Guillaume et a été élue Ink Girl Réunion en décembre. Un titre qui la propulse en finale de Miss Ink Girl France fin avril en Alsace. La belle est aussi sage, étudiante à l'université de La Réunion en deuxième année d'anglais



" Ce sont des reflets de mon histoire, de ma personnalité, des extensions de ce que je suis, des cicatrices ..."

Pour concourir son corps devais être tatoué à 30 % ce qui était son cas. Thiphaine a commencé tôt les tatouages, 16 ans et avec une maturité impressionnante pour son âge analyse le processus qui l'a conduit à faire tatouer son corps : " J’ai réalisé mon premier tatouage à l’âge de 16 ans. Cela peut paraître relativement jeune pour un grand nombre de gens, mais j’ai toujours été quelqu’un de réfléchi. Je ne regrette aucun de mes tatouages. Ils sont des parties de moi, je ne peux plus m’imaginer sans eux. Pour moi, la réalisation de chacun de mes tatouages précède ou marque une période décisive de ma vie, mes tatouages, ce sont des reflets de mon histoire, de ma personnalité, des extensions de ce que je suis, des cicatrices qui me rappellent constamment qui je suis et comment j’en suis arrivée là. Ce sont un peu des reflets de mon âme. Je suis heureuse de penser que je vieillirai avec mes tatouages".



Quelle a été la réaction de son entourage face à ce choix de faire graver sa peau de façon pérenne? Tiphaine avoue avoir un entourage, qui, même s’il ne cautionne pas forcément ces pratiques, les accepte. Elle explique ainsi : " Mes proches comprennent leur importance à mes yeux et les aiment comme des parties intégrantes de ma personne. Ils ont maintenant une vision différente du tatouage plus modérée et plus favorable.

J’ai été très surprise de constater au fil du temps que beaucoup de personnes d’âge et d’horizons différents me témoignaient leur soutien et leur sympathie. Même des gens n’aimant pas forcément le tatouage à priori ".



Dragon, sphinx, chrysanthème : ses tatouages ont une histoire

Ses tatouages, Tiphaine Boyer en parle avec passion... Son dragon par exemple a tout une histoire, elle en dit un peu plus : " Je me suis fait tatouer un dragon à mes 18 ans, c’est l’une des pièces les plus importantes que je possède de par sa taille et sa signification. Pour moi ils sont avant tout symbole de chance. Les dragons incarnent également la force, la bonté, le courage, l’endurance mais sont aussi des emblèmes de vigilance, de sécurité et d’esprit de changement. Lors de la réalisation de ce tatouage je sortais d’une période très difficile. Cela a été une façon pour moi de clore totalement une page sombre de ma vie et aussi un moyen de me rappeler que j’avais surmonté cette épreuve et qu’aucune autre ne devait plus m’effrayer quelle qu’elle soit et quelle que soit sa difficulté. C’était une façon pour moi de me dire que rien n’est insurmontable dans le fond"...



Un autre tatouage qu'elle affectionne particulièrement, l’une de ses plus belles pièces selon Miss Ink Girl Réuion, serait le chrysanthème qu'elle a sur la jambe, la seule pièce colorée qu'elle possède. " C’est une fleur solaire et je voulais que les couleurs représentent cette caractéristique particulière".



Et ce papillon qu'elle a sur la gorge ? Tiphaine précise : " C’est un sphinx. Pour moi, au-delà de l’esthétique de ce tatouage c’est sa signification qui me touche tout particulièrement. Les papillons sont des merveilles de la nature, ils ont une existence éphémère mais remplie d’évènements et subissent une drastique transformation en un laps de temps relativement limité. Pour moi, ils sont symbole de renaissance et de résurrection, mais aussi de métamorphose et de changement. Pour moi, ce tatouage symbolise la croissance et la transformation qui suivent la vie passée. C’est une façon de tourner le dos à ce qui a été négatif"...





" Je pense que mes tatouages me singularisent "

Très consciente de la curiosité que peut susciter ses tatouages ou les shootings, Tiphaine reste très détachée comme elle l'explique : " Je pense que mes tatouages me singularisent. Ils sont des extensions de ma personnalité, ils sont ce que je suis vraiment. Avec le modeling et les tatouages il est vrai que je suis souvent exposée de façon plus ou moins directe au regard des gens. C’est quelque chose qui n’a pas toujours été simple à vivre pour moi, mais qui m’a forgée. Je sais que les gens qui m’aiment me soutiennent et m’encourageront toujours à faire ce qui me plaît et à réaliser ce qui me tient à coeur".



" Chaque personne est unique et c’est ce qui en fait sa beauté "

​Farouchement opposée aux discriminations physiques, la jeune femme avoue avoir été séduite, outre l'aspect tatouages, par la non présence de critères de poids ou de taille sur ce concours de Miss Ink Réunion. Sa définition de la beauté est claire et repose avant tout sur l'humain : " Je suis très touchée par toutes les discriminations faites dans notre société sur le physique. Pour moi la beauté d’une personne ne réside pas dans le fait qu’elle puisse apparaitre trop grosse, trop maigre, trop peu tatouée trop maquillée, trop naturelle, trop ou pas assez musclée… les exemples pourraient se multiplier encore longtemps. Chaque personne est unique et c’est ce qui en fait sa beauté. Je pense que le bien être de chacun au delà de son physique et de ses appartenances personnelles quelles qu’elles soient devrait être une priorité".





Tiphaine tient à remercier tous les artistes tatoueurs: Art de Corps, Alan Tattoo Piercing, Abraxas Tattoo Run, Cameleon Tattoo, Carrygraphik, Sebio Tattoo, qui ont su matérialiser ses envies.

Source : https://www.7mag.re/Tiphaine-Boyer-Miss-Ink-Girl-R...