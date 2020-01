Tiphaine Boyer, Miss Ink Girl Réunion a une sacrée personnalité

Le 21/01/2020 | Par Chloé Grondin | Lu 281

Elle n'a que 19 ans et déjà plus de 30 % du corps tatoué, ce qui lui a permis de concourir et de remporter le titre de Ink Girl Réunion. Une percée dans le monde du tatouage en compagnie de sa plus belle représentante qui sait ce qu'elle fait. Rencontre avec une jeune femme qui combat les discriminations et trace sa route.