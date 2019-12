Top 10 des smartphones à avoir sous le sapin en 2019

Le 16/12/2019 | Par Eymeric Ronin | Lu 992

Pour vous, pour les enfants ou pour vos proches, vous avez pensé prendre un smartphone nouvelle génération cette année. Une fois dans votre magasin : vous êtes face à l’embarras du choix devant toutes ces couleurs, ces prix et ces performances. Trakass pas, allons voir le plus adapté à votre utilisation.

Tour d’horizon par gamme d’appareil du plus abordable au plus dispendieux :



Pour moins de 500€

XIAOMI MI 9T Pro "La grenade"



Il est nouveau, il est design et il est orienté performances, le 9T Pro est le premier né de la gamme Redmi à destination du grand public. Son prix plus qu’abordable dénote avec son orientation haut de gamme.

Pour donner un ordre d’idée, son principal concurrent est le Realme X2 Pro qui demandera près de 100€ de plus pour des performances "similaires".



Le 9T Pro proposera une titanesque caméra de 48 Mégapixels (même si son capteur IMX 589 se révèle finalement superflu), un écran de 6,39 pouces et une définition de 2340 par 1080 pixels. Sous le capot, il embarque le Qualcomm Snapdragon 855, et de 6 à 8 Go de RAM pour une batterie de 4000 mAh. Avec des caractéristiques pareilles, on lui donnerait une place au Top 3, si son prix n’était pas si ridicule : comptez entre 350€ et 400€ l’appareil !



Samsung Galaxy A40 "Le Qualité / Prix"



Samsung s’installe durablement, mais toujours avec panache, dans le milieu de gamme avec des produits comme ce A40. Un écran Super Amoled pour ce prix est stupéfiant, le rendu des couleurs épatera les plus aguerris. Le design du smartphone est néanmoins créatif : avec du plastique affichant un dégradé de couleur pour le moins… Original, à l’heure de la concurrence aux coques Carbonne !



Côté performances, le A40 équipe le même processeur que le Galaxy A8 de l’année dernière. Ses acceptables 4Go de RAM en font un smartphone polyvalent adapté à une utilisation autant professionnelle que personnelle. En ce sens, les jeux 3D tournent avec fluidité et le multitask ne ralentit pas l’appareil.



Côté caméra, ce sont 16 Mégapixels qui permettent des photos de bonne qualité avec un bon contraste. On notera cependant une très légère tendance à lisser l’image.



Niveau autonomie le A40 avec ses 3100 mAh reste dans la moyenne basse de sa génération en n’assurant tenir qu’une quinzaine d’heures en utilisation maximale (une très respectable journée et demie en utilisation "raisonnée").



En définitive : Le A40 s’illustre par un très bon rapport qualité-prix. Comptez entre 200€ et 240€ pour un smartphone qui réjouira son utilisateur et laissera à son acheteur de quoi finir sa liste de Noël. En un mot, "on en a pour notre argent".

Oppo Reno 2 "Le requin"



Le fabricant l’annonçait en octobre, il est arrivé comme Noël avant l’heure. Concrètement, la marque commence à se faire connaître en proposant des produits hauts de gamme plus performants et moins chers que ce à quoi est habitué le marché.



Le design est soigné : lisse, grand du haut de ses 6,5 pouces, lourd (189 grammes) et avec un appareil photo frontal dépliable assez astucieux ! Le Reno 2 surf sur la tendance des 3 capteurs dorsaux pour proposer une image à 48 Mégapixels. Les photos sont convaincantes et séduisent par la palette de couleur qu’elles proposent.



Dans le cœur, le Reno 2 embarque une puce Qualcomm Snapdragon 730G, soit une version "Jeu" du Snapdragon 730 lui donnant un avantage incomparable sur le rendu des applications et jeux lancés sur l’appareil. Il fonctionne (trop) bien sous 8 Go de RAM, ne comptez pas sur des ralentissements avec ces performances. L’autonomie est aussi un point fort de ce Reno 2 avec 18heures d’utilisation à pleine puissance.



Honor 20 "Le redoutable"



Se remettant juste des sanctions à l’encontre de son fabricant, la marque lance avec ce modèle un pied de nez à la concurrence. Il se présente comme un smartphone haut de gamme et affiche d’abord un design "tout en bordure" en affichant un trou sur le bord supérieur gauche de l’écran, des bords arrondis et un affichage "Borderless". Comme le A40, sa coque est un spectre de couleur allant du bleu au mauve. Au dos, il embarque 3 caméras pour un total de 48 Mégapixels. Son écran respectable de 6,26 pouces lui donne un look moderne. On notera une ergonomie générale le rendant très pratique : un bouton de verrouillage à portée d’index, assez léger et donnant au passage de la sécurité un aspect "rapide".



Niveau technique la marque se surpasse en proposant l’efficace processeur KIRIN 980 adossé à 6Go de RAM et 128Go de stockage. En termes d’autonomie le Honor 20 propose une bonne tenue à plein régime, comptez 18 heures d’autonomie en usage intensif. Les performances sur jeux et applications gourmandes sont très satisfaisantes, aucun ralentissement en vue donc pour ce très bon compromis entre le haut de gamme et la recherche de bon plan high-tech.



Les milieux de gamme : Le rapport Performance / Prix



iPhone 8 "Le classique"



Recevoir un iPhone est toujours une expérience particulière : "un peu comme un animal de compagnie on le désire avant, mais on l’aime d’autant plus une fois qu’on l’a". Sorti en 2017, le téléphone n’a néanmoins pas pris de ride et prouve encore une fois la suprématie de la marque en affichant des caractéristiques égales (voire supérieures) aux modèles plus actuels.



Le design comme tout le reste de cet appareil sont signés des meilleurs designers, ingénieurs et développeurs en la matière. La pomme étant devenue un gage de qualité, rapidement donc : Avec son écran de 4,7 pouces rendant un affichage Retina HD très agréable à l’œil et des dimensions permettant un poids léger (148 grammes), ce téléphone est en un mot : beau. Son processeur A11 Bionic est une référence de rapidité et d’endurance, ses 2Go de RAM viennent néanmoins prouver qu’il suffit de peu pour en faire beaucoup. En termes de stockage les modèles vont de 64 à 256 Go. Les performances rendues par cette 11e génération d’iPhone sont comparables en tout point avec ce que proposent actuellement les autres fabricants. Sa caméra de 12 Mégapixels rend évidemment une "qualité iPhone". Point faible notoire de ces machines : leur batterie de 1821 mAh.



OnePlus 7T "Le Nouveau"





Le "Petit nouveau", mais avant tout l’amélioration de son prédécesseur le OnePlus 7. Performant, grand, beau, rapide et endurant... ses caractéristiques parlent d’elles-mêmes :

Une caméra à 3 capteurs 48 Mégapixels, un écran de 6,55 pouces, une définition de 2400 par 1080 pixels et un processeur Qualcomm Snapdragon 855 soutenu par 8Go de RAM et une batterie de 3800 mAh.



Ce téléphone raffiné s’adresse aux utilisateurs professionnels et propulse son incroyable configuration grâce au performant OS Oxygenos.



Huawei P30 Pro "L’espéré"



Restons sur des appareils à destination des professionnels avec ce Chinois boosté par des performances uniques. Depuis son annonce, beaucoup se sont jetés sur ce produit, et à raison : ses 3 caméras montant la résolution photo à 40 Mégapixels en font un outil parfaitement adapté à un usage personnel de qualité professionnel. L’écran de 6,47 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels donne une impression de voir un spectre de couleur très large. Son gros processeur Hisilicon Kirin 980 est soutenu par 8Go de Ram. Sa monstrueuse batterie de 4200 mAh permettra de partir travailler sans s’encombrer de son câble de recharge.



En définitive : Un Téléphone polyvalent à l’extrême permettant aussi bien d’assumer le multitâche que le traitement d’applications gourmandes en mémoire et en batterie. Vous devriez tout de même vous en sortir à 650€.

Samsung Galaxy Note 9 "L’étendard"



La gamme "Note" est devenue en quelques années le porte-étendard de la marque coréenne. Bien qu’ayant connu quelques, petites, s’il en est, remontées suite à des explosions d’appareil avec le 7e modèle, Samsung reprend les rênes en mettant en avant la sécurité apportée par ses nouvelles "Phablettes". Ces téléphones peuvent se vanter d’avoir popularisé le concept du "Borderless". À mi-chemin entre le téléphone et la tablette donc, il cache un stylet Bluetooth permettant plus de précision sur son très grand écran de 6,4 pouces.



Ses caractéristiques : Son design n’est pas sans rappeler le Galaxy S8 à qui il n’emprunte pas que l’apparence. Néanmoins très léger pour son gabarit, le Note 9 est animé par un processeur Exynos 9810 accompagné de 6Go de RAM.



Ses deux appareils photo dorsaux lui permettent de prendre des photos de 12 Mégapixels ayant un rendu à l’écran tout à fait correct souligné par un bon affichage des couleurs. Son écran propose du QHD+ (comprenez : « c’est très bien »).



Niveau autonomie, le Note 9 est un produit adapté aux longues journées de travail avec sa batterie de 4000 mAh permettant de tenir plus longtemps qu’attendu pour un si grand format.



En définitive : Le Note 9 ne s’adresse pas à n’importe qui. Vous êtes un professionnel aguerri dans la manipulation du smartphone, vous aimez, et devez, souvent travailler depuis votre téléphone, cet outil est fait pour vous. Vous trouverez des Note 9 aux alentours de 550€.

Les hauts de gamme : Duel au sommet



