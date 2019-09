Top départ de la distribution des bons POP dont la valeur passe à 350 euros

Commentaires (11)

1. klod le 18/09/2019 18:07

""Derrière le plan POP, il y a un enjeu de société, d’humanisme", ........................





hypocrisie de "représentants de l'administration" ? certains s'en contentent ..........parler d'"humanisme" , y fé ri !



oui au "bon POP " pour les CITOYENS qui ne peuvent accéder aux "numériques" , mais donner un bon "pop" sans conditions de ressources , c'est de la démagogie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







comme la "continuité territoriale ANNUELLE "................ la bat karé pour le plaisir , oui , mais pas tous ls ans, tous les trois ans , à minima !





une société qui privilégie , AVEC L'ARGENT DU CONTRIBUABLE , le bat karé annuel pour le plaisir , .................. c'est un choix que je ne partage pas



quant on koné la situation du 974 , privilégier le plaisir face aux besoins criants .................... certains aiment , les mêmes qui crient aux "nou fé peutié" ???????????????????? .





le syndrome des "territoires d'outre -mer framçais" ........................... crier aux "nou fé peutié" et dire oui au pop sans conditions de ressources et à la continuité "territoriale" annuelle ..............



nou lé si tan kontan de l'argent de la framce et de l'EUROPE ........................... et certains "moucatent" nos cousins mauriciens ou malgaches ..................... y fé ri ou pléré , selon .

2. klod le 18/09/2019 18:08

ben : "Top départ" .................. zot na pwin la honte ek zot "Top départ"................ certains aiment .

3. Thierry le 18/09/2019 18:11

Et oui, réduire la fracture numérique passe par la !

4. Eva le 18/09/2019 18:12

J'aime, ça profite à la nouvelle génération. On va encore trouver des détracteurs vous allez voir..

5. Nathalie le 18/09/2019 18:27

Malgré la baisse du budget, je penses qu''''''''''''''''il est important de noter le maintien du dispositif pop !

Nos enfants peuvent étudier en toute équité c''''''''''''''''''''''''''''''''est ce qui compte.

6. Parent d''élève le 18/09/2019 18:37

On ne peut que saluer l''action de la Région. Adapter cette aide au nouvelles technologies et qui favorise les performances numériques pour une égalité des chances de nos enfants et leur réussite éducative ! Merci

7. SPARTACUS974 le 18/09/2019 19:08

Très peu d'élèves utilisent leur ordinateur pour travailler .Beaucoup ne s'en servent que pour tchatter,pour regarder des films....Faire croire aux gens que cette opération vise à réduire la fracture numérique,favoriser l'égalité des chances ....On est en pleine escroquerie .Tous les élèves,dès le collège,ont le dernier portable à la mode avec le forfait le plus cher.Les opérateurs remercient tous les jours la CAF.Le recteur se prête à cette triste farce et ridiculise sa fonction.Les idolâtres du président de la région sont aveugles et sourds.Ils ne veulent croire qu'à la grandeur de leur chouchou qui n'est en réalité qu'un brasseur de vents.

8. Bruno PAYET le 18/09/2019 19:23

de plus en plus on est emmener a utilisé les outils informatiques dans nos quotidien , donc familiarisé les élèves dès la seconde semble tout a fait normal ! . détracteurs et pessimiste remettez vous en question !

9. klod le 18/09/2019 19:31

10. klod le 18/09/2019 19:33

très "heureux" de lire des commentaires d'afficionados du didier robert de la "pyramide à l'envers" , post 3, 4, 5 et 6 sans compter les "suivants" ..................



vive la "démocratie" .......



mais nonobstant les "militants" de la continuité territoriale ANNIUELLE pour "bat karé" , une société qui privilégie le "loisir", alors que la RUN connait des situations dramatiques ...............







a chacun sa "vision" d'une société "juste" . Privilégier" le "bat karé " face à une société qui demande plus que le "loisir" ................. à chacun son choix §!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





utiliser les impôts du " contribuable " pour bat karé tous les ans pour le plaisir , ou le "pop" sans conditions de ressources , alooooooooooooors que nous sommes le "département" dit 974 où il y a le plus de chômage , le plus de diabète , le plus de "violences conjugales" , en effet .................... c'est un choix ! certains s'en contentent ............................ manifestement