Torture sur fond d'héritage : Vanessa Lemerle reste en prison

Le 25/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 137

Pour ceux qui auraient oublié cette affaire et d’autres qui ne la connaîtraient pas, Vanessa Lemerle est soupçonnée d’avoir torturé son frère à Saint-Gilles en 2018 pour une histoire d’héritage. En effet, la riche héritière du père décédé mais aussi le notaire connu, Paul Lemerle, en aurait voulu à son frère qui aurait bloqué la succession. Elle aurait donc fait appel à un jeune délinquant de banlieue parisienne devenu son compagnon, Omar M’Barki, pour agresser violemment Nicolas Lemerle.Le scénario semble sorti d’un film ; d’autant plus que la manière de faire mal à la victime a tout d’un crime mafieux. Nicolas Lemerle a été séquestré toute une nuit par un homme encagoulé alors que sa sœur aurait regardé.Après l’avoir frappé, l’homme menace de lui couper un doigt. Puis il lui entaille de bras. Scène finale : la victime est attachée à un arbre et menacé avec un tronçonneuse. "Il s’est vu mourir", affirme son avocat ce mardi devant la chambre d’instruction.En effet, Vanessa Lemerle demandait à nouveau sa mise en liberté en attendant son procès. Placée en détention provisoire en avril 2018, elle a pu sortir sous contrôle judiciaire en avril 2019. Mais en juin 2019, à Saint-Leu, la quadragénaire est au volant d’un véhicule accidenté, ivre, avec comme passager Omar M’Barki. Une des conditions de son contrôle judiciaire : ne pas entrer en contact avec son compagnon. Retour donc à Domenjod Si la détenue n’était pas présente ce mardi, son avocat a rappelé qu’elle avait respecté toutes les autres conditions de son contrôle judiciaire. Et Vanessa Lemerle maintient que des problèmes cardiaques nécessiteraient des soins à l’extérieur de la prison. "Cela n’a pas été prouvé", affirme la présidente. Pour l’avocat de la partie civile, "c’est une manipulatrice qui se pose toujours en victime sans la moindre parole empathique envers son frère".Sa demande de mise en liberté à été rejetée. Vanessa Lemerle reste en prison.