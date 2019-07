Toujours aucune nouvelle d'Anne Dambreville, la famille appelle à l'aide

Le 11/07/2019 | Par N.P | Lu 545

Voilà une semaine qu'Anne Marie Thérèse Dambreville a disparu dans le secteur de l'Étang-Salé. "Sept jours de recherche avec les équipes cynophiles, pompiers, gendarmes, RSMA, de nombreuses personnes qui ont répondu à l'appel Facebook, mais toujours rien", se désole sa cousine, Nicole Dambreville.



La septuagénaire, domiciliée à l'Étang Salé les Bains, souffre de la maladie d'Alzheimer. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon gris, un gilet bleu ciel à longues manches, des chaussures de ville et une casquette en tissu.



De plus en plus inquiète, la famille lance un nouvel appel à l'aide. "Les gens qui veulent nous aider ne doivent pas hésiter. Les équipes s'essoufflent...", indique Nicole Dambreville, avant d'adresser un message : "Si vous l'avez trouvée et accueillie, par solidarité et gentillesse, merci de nous aider en nous informant".



Toute personne ayant des informations est priée de contacter la gendarmerie au 0262 91 76 40 ou le 17.