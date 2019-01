Toujours aucune trace de Jean Edmond Barbin

Le 11/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 354

Sa fille renouvelle l'appel à la vigilance 24 heures après un premier message d'aide ce jeudi.



Jean Edmond Barbin reste introuvable malgré la diffusion hier de sa disparition inquiétante. Rappelons qu'il a quitté à pied son domicile du Port dans le secteur de la Cité Cotur ce mercredi vers 13h et n'a pas donné de nouvelles depuis.



L'homme de 64 ans a laissé son téléphone, et son portefeuille chez lui mais également une lettre qui fait craindre le pire à ses proches.



Jean Edmond Barbin est de type cafre, mesure 1m69, pèse 70kg. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un débardeur orange/rouge, un short kaki et des savates bleues et noires ainsi que probablement une casquette.



La famille est joignable sur le 06 92 80 84 88 ou composez le 17 (Police).