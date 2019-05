Toujours croire en mes rêves

Le 29/05/2019 | Par Kayam | Lu 85

Cela pourrait être un sujet à un examen...mais c’est en beaucoup mieux ! La concrétisation d’un rêve devenu réalité. Un rêve qui a pris, petit à petit le chemin d’une belle tournure de vœux, de désirs et qui est à jamais marqué dans la mémoire et dans le cœur.



Ce petit aparté peut paraître anodin pour certains, je sais, mais s’il peut encourager d’autres et aussi des jeunes à penser à de merveilleux moments que la vie peut offrir, avoir du soleil pour éclairer leurs journées, même dans un ciel qu’ils voient gris, croire à de meilleurs instants – si petits soient-ils – malgré un chagrin, une peine, un manque...alors je vais vous raconter...



Ma première fille a 19 ans, elle est à Lyon actuellement et poursuit ses études.

La semaine dernière, comme des centaines de milliers de jeunes partout en France et à Lyon, elle a participé à un tirage au sort pour assister à une émission. Elle est restée longtemps « accrochée » aussi bien à son téléphone que sur la radio. Et bien sûr dans l’attente qu’on la rappelle. Ce qui a été fait car son numéro avait été choisi. L’animateur lui dit qu’elle est sélectionnée parmi des finalistes et qu’il va falloir qu’elle attende encore pour avoir le résultat. On lui pose quelques questions : d’où elle appelle – et sans hésiter elle répond d’abord qu’elle vient de l’île de La Réunion et qu’elle habite à Lyon –, ce qu’elle fait et si elle sait de qui il parle à la radio. Elle ne s’arrête plus car elle aime parler, d’autant plus qu’elle est une passionnée de première. Bien évidemment, elle attend, dans un espoir fou. Et dès que l’animateur la rappelle, c’est pour l’annoncer qu’elle a gagné.



Donc l’animateur lui demande avec qui elle viendra et bien entendu son frère étant à Marseille, c’est donc 2 places de « VIP » gagnés. Avec le cœur prêt à exploser et au bord de l’évanouissement, le soir elle appelle pour nous faire part de l’excellente nouvelle. Alors, on reste admiratif, en direct visuel via téléphone avec tous les paires d’yeux qui se gonflent d’étonnement, perdant les mots… et on est là, à se dire : whaou !! Mais quelle chance tu as ! Et surtout parmi une flopée de jeunes qui ont sûrement essayé d’appeler, qui ont espéré et tout… Impensable. Inimaginable. J’ai eu du mal à dormir le lundi soir.



Billets de trains aller-retour donc à prévoir Lyon-Paris, Marseille-Paris, endroit où dormir, visite de la capitale au programme en attendant le jour fatidique.



Et voici le samedi 25 mai 2019. Mes enfants, mes amours ont eu le privilège d’assister à une émission sur NRJ animée par Cauet avec en invitée une star internationale, reconnue, aimée de je ne sais combien de fans, qui fait de milliards de vues sur Youtube, récompensée de 10 Grammy Award…

Cette star, qui en plus est la chanteuse préférée de ma fille, où le nom est marqué partout dans sa chambre à la maison, sur son armoire, sur ses cahiers… à qui elle voue une admiration et un amour sans bornes… qu’elle espérait juste voir en concert. Cette artiste, une vraie, cette star qui est Taylor Swift.



Elle s’est achetée un tee-shirt blanc sur lequel elle a beaucoup écrit pour Taylor et elle a dessiné un coeur avec 974 mi aim aou. Elle a tenu à ce que cela l’accompagne. Et elle l’a porté. Hasard du calendrier aussi ? C’est sa fête...



J’ai eu droit à tous les détails. Mes enfants m’ont dit qu’ils ont été les premiers à être avec Taylor Swift là où il fallait prendre la photo. Ils ont eu droit à un premier câlin. Ma fille a eu la joie d’échanger quelques phrases avec SA star en anglais disant qu’elle l’aime, qu’ils viennent de l’île de La Réunion, qu’elle fait des études. En retour, elle a eu droit à un « tu es une très jolie fille » (je vous laisse imaginer ma fierté !) « oh it’s wonderful ! pour La Réunion, « est-ce que tout va bien ? » pour les études, et un deuxième câlin avant la photo où Taylor les tient l’un à droite, l’autre à gauche. C’est le staff de Taylor qui s’en est occupé pour tous les « invités chanceux VIP ».

Il y a quelques années, elle avait fait une vidéo montrant les paysages, la mixité, les édifices cultuels de l’île ...elle avait également fait un genre de dossier ayant comme titre « A month with Taylor » et elle avait tout mis sur une clé USB et c’est moi qui l’avais posté à l’adresse trouvé. Je me rappelle la dame de la poste m’avait dit que le courrier allait bien loin… Est-ce que Taylor avait eu le courrier et a vu ça… pour qu’elle dise ce «Oh, it’s wonderful ! » ??



À son retour vers Lyon, elle m’a dit qu’elle avait énormément pleuré et que croire en la vie c’est de croire en tout ce qui a de plus beau.



C’est encore avec le cœur rempli de joie et de fierté que j’écris ces lignes : déjà pour mes enfants, à qui je voue un amour incommensurable, ensuite pour le nom de mon île que mes enfants n’ont pas honte de déposer-- où qu’ils aillent, pour Taylor qui malgré sa notoriété, n’a, a aucun moment snobé mes deux enfants venant de l’île de La Réunion, pour les personnes qui habitent ici et qui ne renient pas ce que représente pour elles le 974 et enfin pour dire que la vie est certes remplie de soucis, mais lors d’histoire vécue et surprenante telle que celle-ci, le bonheur n’est-il pas trouvé ?



Dans sa boîte et sur une vidéo dans les locaux de NRJ, très visible, elle crie et applaudit Taylor, on peut l’entendre un p’tit peu quand Taylor sort de la voiture et la venue de Taylor à Paris, c’est trouvable sur internet.



Heureuse comme jamais, ma fille a fait de son cheval de bataille une phrase, qu’elle a écrit d’ailleurs sur son tee-shirt : Always believe in my dreams.



Tout arrive à celui/celle qui sait attendre. N’est-ce pas beau l’espoir ?