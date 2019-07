Toujours maussade dimanche sur le Sud-Est, hausse des températures mais localement humide la semaine prochaine

Le 27/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

PREVISIONS POUR LA REUNION:

1:

nuit

Samedi à Dimanche

3:

Dimanche 28

:

Lundi 29 et Mardi 30 Juillet:

2019 JUILLET 27 17h05Image Satellite: 17h40. Océans Indien et Pacifique. Sur l'Indien la mousson est active sur la Grande Péninsule alors que les typhons(=cyclones) restent anormalement discrets sur le Pacifique pour le moment.deallant du littoral Sud-Ouest au Nord-Est en passant par Saint Philippe/Sainte Rose et les versants du volcan.Localement les averses peuvent être modérées.Les hauteurs de Sainte Rose et la région de la Plaine des Palmistes sont exposées également.Ailleurs le ciel est peu nuageux à dégagé dans l'Ouest.Les températures minimales sont dans la normale sans être remarquablement fraîches pour la saison.avec des averses passagères souvent faibles mais répétitives.Le temps venteux et humide est frais.Au Nord et à l'Ouest de ces régions vous êtes toujours privilégiés avec un soleil matinal de bonne facture.L'après midi la couverture nuageuse domine souvent dans l'intérieur et glisse vers le littoral Nord et Nord Ouest. Des averses isolées sont possibles alors que le quart Sud-Est de l'île reste lui plus humide.L'alizé souffle en rafales surtout vers Gillot et Pierrefonds. Il peut atteindre 60/65km/h.Il remonte encore jusque vers Saint Leu mais faiblit de façon notable sur les plages de la Saline et de l'Hermitage par rapport à ces 3 derniers jours.La Baie de Saint Paul et le Nord-Ouest sont déventés.Quelques rafales modérées soufflent dans la région du volcan.sous abri peuvent atteindre 28° à Grand Fond/Saint Gilles mais dépassent parfois péniblement les 20° sur le littoral Sud-Est.En revanche cela pourrait être pire au volcan compte tenu du temps variable. Le thermomètre pourra approcher 14/15°.La haute mer est houleuse.Température du lagon: autour de 23/24° Celsius.4:l'alizé faiblit et le thermomètre s'en ressent. L'hiver austral est momentanément en mode pause.En revanche l'humidité potentielle reste bien présente et a même tendance à augmenter Mardi.Sur ce je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit.Cheers,Patrick Hoareau.