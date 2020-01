🌡️ Températures prévues

➡️les averses de la fin de la nuit on cessé sur l'Est et le soleil s'affiche fièrement sur toute l'île.Les thermomètres s'affolent et Météo France relève déjà près de 29° sous abri à 7h à la Saline et 28° à Gillot.Les 30° seront largement dépassés sur le littoral Ouest-Sud-Ouest et Nord-Nord-Estle blanc et le gris prennent d'assaut les pentes et l'intérieur.Quelques averses sont déjà possibles en milieu de journée.➡️les averses estivales sont plus probables sur les hauteurs du Sud-Ouest et et de l'Ouest ainsi que vers le Tampon et les Plaines. Elles peuvent localement être d'intensité modérée à soutenue. L'orage peut gronder. Ces conditions gagnent les pentes du Sud-Ouest et de l'Ouest proches du littoral et peuvent atteindre la côte localement.Le soleil offre une résistance têtue sur le Nord et le Nord-Est.orienté à l'Est se manifeste sur le littoral Nord et dans la région de Saint Philippe. Il s'offre quelques accélérations bienvenues autour de 50km/h.Les Plaines et les sommets sont aussi aérés.🌊 La mer est belle sur les côtes Ouest et agitée de Saint Pierre à Saint André par une petite houle résiduelle.sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h50 le 16 --19h03 le 15🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :