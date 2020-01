🌡️ Températures prévues

➡️: des nuages sont scotchés au littoral et aux premières pentes entre Saint Pierre et Sainte Anne en passant par Saint Joseph. Quelques petites averses sont notées. Des nuages s'attardent vers Saint André.Ailleurs le bleu partage peu.les nuages commencent leur grignotage méthodique. Les premières pentes sont porgressivement dans le gris clair et ce dernier gagne en altitude et vers l'intérieur. Le beau temps persiste sur le littoral un peu moins vers Sainte Rose.➡️le gris annonce des averses dans les hauts du Nord. Quelques unes trouvent même le chemin de la côte entre la Grande Chaloupe et Saint André. Le Sud sauvage peut être également mouillé temporairement.Les éclaircies et les nuages cohabitent dans les cirques et sur les sommets comme au volcan ou au Maïdo.Le temps reste clément sur les plages de l'Ouest et du Sud.de Sud-Est modérés sont surtout ressentis entre Saint Pierre et la Pointe des Aigrettes en passant par Saint Leu et sur la face Est entre Sainte Rose et Gillot.est agitée en journée par le vent.Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.Une petite houle de Sud-Est persiste sur les côtes Sud et Est.La température du lagon est voisine de 28°.sont à nouveau proches ou localement légèrement supérieures aux normales de Janvier.➡️➡️05h45 le 10 --19h03 le 09🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot :