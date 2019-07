Tour de l'île: Milit' Activ' 974 s'est entretenu avec Olivier Hoarau et Vanessa Miranville

Jean-Christophe Espérance, adjoint au maire, est venu nous apporter son soutien et celui de l'équipe municipale.

Milit'Activ'974 poursuit son tour de l'île des maires . Après un rendez-vous avec Joseph Sinimalé, Francis Kubezik, le porte-parole du mouvement, a pu rencontrer Olivier Hoarau, maire du Port et vice-président du TCO, ce dimanche."Il est venu échanger sur notre campement à Port Est", explique le militant de la cause animale. "Les pistes et suggestions qui ressortent de cet entretien, pourraient être : formation à l'éthique animale pour certains personnels municipaux ; médiations et sensibilisation sous forme de réunions dans des salles communales ; proposition d'un "plan test" pour gérer certaines problématiques de l'errance animale pour améliorer le confort de la population...", rapporte-t-il. Les principaux points de la motion transmise au préfet ont aussi été abordés.Si elle était hors Département au moment du passage de Milit'Activ'974 à La Possession, Vanessa Miranville a téléphoné à Francis Kubezyk jeudi soir. Selon lui, la première magistrate regrette qu'il n'y ait pas plus de mutualisation entre les intercommunalités, notamment en ce qui concerne la communication. Elle aurait en outre indiqué qu'il était "nécessaire de stériliser suffisamment pour atteindre des résultats permettant d'impacter à la baisse la population animale" et évoqué la problématique des déchets, source de nourriture pour les animaux errants."Madame Miranville m'a demandé de lui envoyer la motion que nous avons transmise au préfet pour en faire part au conseil municipal.", ajoute le militant.Forte de ces premiers échanges, l'équipe prend ce lundi matin la direction de l'Étang-Salé.