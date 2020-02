Touriste réunionnais attaqué à New York : Le suspect a été arrêté

Le 18/02/2020

L’homme suspecté d’avoir agressé au cutter un touriste réunionnais a été arrêté ce lundi à New York.



Le suspect vit à seulement deux blocks de l’endroit où l’attaque a eu lieu. Khalief Young est connu de la justice, annonce le New York Post.



Le 20 octobre 2019, il avait frappé une femme de son voisinage. En juin de l’année dernière, il avait attaqué l’employé d’un restaurant. Enfin, en mars 2015, il avait été arrêté pour possession d’arme à feu. Il a passé un peu moins de deux ans en prison avant d’être libéré sur parole en avril 2017. Le suspect est âgé de 28 ans.



Le New York Police District avait lancé un appel à quiconque aurait des informations sur l’agresseur. Une récompense de 2500 dollars était même offerte.



Sa victime, Gabriel Bascou, était en visite à New York ce 14 février où vit sa petite amie. Le jeune Réunionnais est désormais hors de danger après avoir été opéré en urgence à l'hôpital de Harlem pour une grave lacération au niveau du cou.