Touristes bloqués en Afrique du Sud: KLM organise le rapatriement de 1 500 Néerlandais via Gillot

Le 08/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2600

Bonne nouvelle pour les touristes bloqués en Afrique du Sud. Un avion de fret Air France-KLM en provenance d’Amsterdam a été mobilisé ce mercredi pour aller les récupérer. Il reprendra ensuite la route vers La Réunion pour une escale technique avant de rejoindre la métropole.Ces vols prévus à partir du 8 avril devraient permettre aux derniers Français de passage dans ce pays de partir des villes du Cap ou de Johannesburg pour aller en France, avec deux escales techniques prévues : l'une à l'aéroport Roland Garros de La Réunion et la seconde à Amsterdam aux Pays-Bas.Ainsi, depuis le 7 avril, l’aéroport de La Réunion Roland Garros accueille des vols de la compagnie KLM évacuant des ressortissants néerlandais bloqués en Afrique du Sud. Un premier B 777, arrivé mardi à La Réunion sans passagers, effectue ce mercredi une rotation entre Saint-Denis et Cape Town. Parti à vide, il se posera à 18h45 à l’aéroport Roland Garros avec 320 passagers et redécollera 1h45 plus tard à destination d’Amsterdam.Tous les passagers resteront à bord de l’appareil, le temps du traitement de ce dernier (avitaillement en carburant, chargement des plateaux-repas, assistance en escale). Cinq rotations entre La Réunion et l’Afrique du Sud – trois sur Cape Town, deux sur Johannesburg – seront ainsi effectuées par KLM jusqu’au dimanche 12 avril."La compagnie néerlandaise met à profit la position stratégique de La Réunion, tête de pont de l’Union européenne dans cette partie du monde, pour assurer la relève de ses équipages. L’aéroport de La Réunion Roland Garros est actuellement la seule plate-forme du sud-ouest de l’océan Indien ouverte au trafic de passagers", explique la société aéroportuaire.Les autorités françaises ont autorisé cette opération d’évacuation en demandant à KLM de maintenir, pendant toute sa durée, un deuxième appareil à l’aéroport Roland Garros. Cette mesure permettra de pallier une panne éventuelle qui bloquerait des passagers néerlandais sur l’île, où s’appliquent les mêmes règles de confinement qu’en France métropolitaine. En cas de panne, ces passagers seraient alors transbordés sans délai à bord du deuxième appareil en attente.A partir de ce jour, les B 777 de KLM en provenance d’Amsterdam transportent également du fret destiné à La Réunion. Une centaine de tonnes de marchandises qui n’ont pu être embarquées à Paris seront transférées à Amsterdam par camion et ravitailleront quotidiennement l’île à raison d’une vingtaine de tonnes par rotation. Les équipes de l’aérogare fret de l’aéroport Roland Garros sont opérationnelles pour gérer ce flux.Alors que les vols réguliers ont été interrompus entre Mayotte et Paris, ainsi qu’entre Mayotte et La Réunion, l’aéroport Roland Garros reste également opérationnel pour maintenir un lien aérien entre les deux départements français de l’océan Indien.Les préfectures de La Réunion et de Mayotte gèrent, conjointement, des vols effectués en B787 par la compagnie Air Austral, pour acheminer à Dzaoudzi du fret stratégique et des passagers autorisés (personnels militaires et soignants). De Mayotte vers La Réunion, les appareils assurent des évacuations sanitaires et le transport des prélèvements destinés aux analyses médicales. Une première rotation a eu lieu le 7 avril, une deuxième est prévue demain 9 avril.Basé sur le domaine aéroportuaire, le Détachement Air 181 de l’armée de l’Air assure également des liaisons ponctuelles entre Roland Garros et Dzaoudzi.Toutes les équipes de l’aéroport nécessaires au bon déroulement de cette activité sont mobilisées. Le trafic commercial de passagers touchant La Réunion est actuellement limité à trois rotations hebdomadaires entre Paris-Charles de Gaulle et Roland Garros. Seuls sont autorisés à voyager des passagers apportant la preuve de motifs impérieux. Les arrivants sur l’île doivent obligatoirement respecter une quatorzaine dans un lieu d’hébergement réquisitionné par l’Etat.