Tournée de Kémi Séba, un plan anti Yab

Le 26/06/2019 | Par RC | Lu 104

Je suis allé à la conférence de Kémi Séba au Chaudron. Comme je suis moi-même métis créole et tamoul, je voulais entendre ce qu’il disait. J’ai compris vite. Il vient à La Réunion pour la première fois pour dire qu’à La Réunion il y a 40% de pauvres rien que Tamouls et Cafres.



C'est facile de vérifier la vidéo est sur le réseau social. Il dit aussi que les autres vivent très bien. Pas de contradiction et c’est normal parce que cette conférence était comme qui dirait interdite aux blancs. Ce monsieur ne connaît pas la misère des petits blancs dans les hauts et dans le sud. Il ne connaît pas que les communes les plus pauvres sont les communes yab. Il ne connaît pas que les yab créoles blancs c'est 1/3 de peuple réunionnais.



Par contre le public c’était surtout des fonctionnaires bien payés, je croyais qu'ils un droit de réserve ? Quelqu'il en soit j'ai bien compris à quoi sert cette tournée. C’est un plan anti-yab et anti-blanc organisés par des communautaristes.