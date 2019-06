Tournoi La Mie Câline Basket GO: Deux équipes réunionnaises partent en Vendée

Le 01/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 105

Les U15 du BC SAINT PAULOIS - Région Masculin et du CS PORTOIS BASKET - Départemental Féminin ont rendez-vous les 8 et 9 juin en Vendée pour les Finales nationales du tournoi "La Mie Câline Basket GO 2019". Parrainées par Emilie Gomis et Léo Westermann, internationaux français et avec la participation des U15 de ZALGIRIS KAUNAS (Lituanie, niveau Elite).