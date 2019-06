Tournoi de tennis du CSA Lambert: Belle reprise, 27 ans après !

27 longues années se sont écoulées depuis le dernier tournoi de tennis du CSA Lambert. Sous l'impulsion de Pierre Lemarchand, président passionné, et de Laurent Rubio, prof/juge arbitre dévoué, le modeste club du quartier Lambert savoure fièrement la reprise de ce petit événement tennistique.



Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'affluence autour et sur les terrains en 16 jours de compétition. Si à l'époque on voyait s'affronter le Bataillon de Joinville face à la sélection réunionnaise, pas moins de 140 joueurs et joueuses venus des quatre coins de l'île se sont affrontés ce samedi.



Les finales ont débuté par cette magnifique rencontre entre Melody Roger, du Tennis Club de Champ-Fleuri, et Catherine Coche, du TC Possession. La Dionysienne s'est imposée en deux sets très accrochés face à la Possesionnaise et inscrit son nom en première ligne du palmarès du tournoi pour ce nouveau millénaire.



Plus tard, en début de soirée, ce sont les hommes qui ont également assuré le show. A la vue de leurs prestations respectives aux tours précédents, on s'attendait à un superbe combat final... le public n'a pas été déçu. Un premier set à l'avantage du joueur du BOTC, Étienne Bateman, qui fait plier son adversaire avec ses attaques liftées puissantes et précises. Mais la défense impériale du Saint-Gillois Mickael Labbé fini par faire craquer le Dionysien qui commet une énième faute au tie-break du second set, qu'il voit ainsi lui échapper.



Le jeu se corse au 3ème set et aucun des deux joueurs ne veux lâcher le moindre point. C'est finalement Étienne Bateman qui l'emporte en trois sets au terme d'un match haletant et intense.



A l'année prochaine, même heure, même lieu !