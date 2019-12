Tous avec Liam: "Les aides existent mais ne suffisent pas"

Le 04/12/2019 | Par Prisca Bigot | Lu 399

Polyhandicapé, Liam doit subir une lourde opération à Nantes. À quelques semaines du départ, ses parents témoignent du combat quotidien pour qu'un sourire continue d'illuminer le visage de leur enfant.

Liam garde le sourire, mais la douleur est là. Une douleur intense, chronique, due aux contractions de ces muscles, surtout des jambes.



En 2015, la vie du petit garçon et celle de toute sa famille a basculé. Liam a un an et demi. Alors qu’il s’amuse dans un parc de jeux, un autre enfant installé sur une balançoire vient accidentellement le percuter au niveau de la tête et du thorax. Liam arrête immédiatement de respirer et son coeur cesse de battre. Les secours finissent par le réanimer. Mais les longues minutes durant lesquelles son coeur s’est arrêté ont causé de graves lésions cérébrales. Liam est aujourd’hui polyhandicapé et suit un traitement quotidien.



"À cause des lésions cérébrales, son cerveau envoie de mauvaises informations à ses muscles qui sont tout le temps sollicités et cela entraîne des malformations osseuses", explique sa mère, Aurélie. Pour le soulager, des injections de toxine botulique sont réalisées tous les 3 à 4 mois, "mais les effets sont limités dans le temps". Les médecins ont donc opté pour une radicellectomie qui consiste à tester et sectionner les petits nerfs de la colonne vertébrale en cause dans les mouvements involontaires. "C’est la dernière solution qui nous reste pour soulager ses douleurs".