"Tous ensemble, rappelons à nos élus qu’un bon électeur et un électeur en bonne santé !"

Votre santé doit être une priorité pour tous les maires et vous pouvez nous aider ! Nous appelons l'ensemble des candidats aux municipales à signer le PACTE DIABÈTE 2020.



Le diabète est un véritable fléau qui touche toutes les familles réunionnaises. La Réunion est la région de France la plus touchée. C'est près de 80 000 réunionnais qui sont touchés, et chaque année c'est plus de 4 900 nouveaux cas.



Vos futurs maires sont les premiers acteurs de santé publique de proximité. Le PACTE DIABÈTE 2020 engagera les candi­ dats sur des demandes de bon sens qui dépassent tous clivages politiques. Ce qui nous motive c'est l'intérêt général et supérieur de tous les réunionnais. Avec votre soutien, voici les 7 engagements que nous leur demandons de prendre :



1. Créer et multiplier les parcours de santé et les lieux d'activités physiques, qui seront sécurisés et accessibles à tous à tout moment de la journée.



2. Informer et éduquer les citoyens au bien manger par des actions concrètes auprès des écoles et des lieux de vie touchant à la fois les plus jeunes et les adultes.



3. Nommer un référent santé dans votre commune et organiser des permanences d'informations pour les diabétiques pour les diriger vers les réseaux et associations existantes.



4. S'engager à signer un partenariat avec le Département pour prévenir et accompagner vos enfants pour lutter contre le surpoids et l'obésité à travers le service départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI).



5. Généraliser dans toutes vos cantines municipales via la restauration collective une approche nutritionnelle de qualité et équilibrée pour vos enfants.



6. Encadrer à proximité des écoles de vos enfants, la vente de produits de type soda et aliments gras transformés.



7. Améliorer l'accueil et la prise en charge des enfants diabétiques dans le cadre scolaire et périscolaire.

A ce jour, 39 candidats aux élections municipales ont signé.



Nous vous invitons à demander au candidat que vous soutenez de s'engager pour votre santé, celle de vos enfants, de toute votre famille et plus largement pour la santé de TOUS LES RÉUNIONNAIS!



Vous pouvez retrouver le pacte détaillé sur la page Facebook ADN974 et ADJ974. N'hésitez pas à interpeller les candidats en leur faisant suivre notre charte sur les réseaux sociaux (#diabete10% #abandonpanou #pactediabète2020).



ADN974 et ADJ974, s'engagent à dévoiler les noms des candidats signataires le 3 mars. Tous ensemble, rappelons à nos élus qu'un bon électeur, est un électeur en bonne santé!