Tous les élus testés ont du glyphosate dans leurs urines

Le 29/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 908

Les résultats sont édifiants : 100% des échantillons d’urine analysés par le collectif Oasis présentent du glyphosate en quantité supérieure à la moyenne nationale, et bien au-dessus des recommandations de l’OMS. C’est que notre île est en deuxième position sur le podium des régions françaises qui utilisent le plus d’herbicides, contenant cette molécule controversée.



"En moyenne, les urines testées lors de cette première campagne contiennent 11 fois la quantité de glyphosate recommandée dans l’eau potable par l’Organisation mondiale de la santé", explique Simon Vienne, coordinateur du collectif de consommateurs Oasis Réunion.



Un résultat qui ne l’étonne pas vraiment : ces taux, bien que supérieurs, restent proches de la moyenne nationale.



Il faut tout de même noter que l’un des échantillons présente un taux 30 fois supérieur à cette recommandation. Le maire de Salazie, Stéphane Fouassin, qui a participé à la campagne, a découvert un taux de glyphosate 7 fois supérieur dans ses urines.



"Tous les habitants de La Réunion ont du glyphosate dans leur organisme, j’en suis persuadé. Aujourd’hui le consommateur n’a pas le choix, même s’il veut éviter le glyphosate il ne peut pas faire autrement que de l’ingérer malgré lui. Bien que reconnu perturbateur endocrinien avéré, et cancérogène probable, la molécule est présente partout : dans l’eau potable, dans les aliments du bétail, et dans les produits importés", nous confie Simon.





Afin d’obtenir une moyenne plus représentative de la population réunionnaise, Oasis Réunion s’apprête à lancer une nouvelle campagne en sélectionnant un plus grand nombre de volontaires :"Nous voulons tester 150 personnes issues de toutes les professions, et toutes les classes d’âge de l’île. L’objectif est d’être le plus représentatif possible même si le test coûte cher et qu’on ne peut pas le faire à plus grande échelle."L’objectif est d’avoir en main des données pour interpeller les pouvoirs publics et demander une sortie rapide du glyphosate, "et demander une nourriture bio, éthique, locale et durable à La Réunion, parce que notre système actuel ne satisfait ni le consommateur, ni l’agriculteur", ajoute le coordinateur de Oasis Réunion.Simon Vienne voit plus loin : cette révolution de l’alimentaire est d’autant plus nécessaire que nous ne savons pas à quelles difficultés sera confrontée notre avec le réchauffement climatique : "C’est une question de sécurité alimentaire dans toute la zone Océan Indien. On risque de faire face à des conflits, des dysfonctionnements dans les saisons, de nouvelles pestes, ce genre de risques auxquels on ne pourra faire face si l’on dépend de l’importation."