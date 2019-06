"Tous unis contre le cancer" : 3ème collecte de fonds pour les enfants hospitalisés

Le 04/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 146

80 enfants atteints de cancer sont hospitalisés tous les ans à La Réunion. Ces maladies rares peuvent être guéries dans 80% des cas, mais la longue prise en charge des marmailles reste une étape très difficile pour la famille toute entière. C’est pourquoi La Ligue contre le Cancer, en partenariat avec les magasins E.Leclerc, lance une nouvelle campagne de collecte de fonds.

Si vous faites vos courses dans les supermarchés E.Leclerc entre le 5 et le 12 juin, il vous sera proposé à la caisse de faire un don de 2 euros ou plus pour venir en aide aux marmailles atteints de cancer.



Ils sont 80 par ans à être hospitalisés à cause de cette maladie à La Réunion. "Lorsqu'un enfant est diagnostiqué, on lui vole son enfance. Cette maladie grave le fait basculer rapidement dans un monde d’adultes" explique Léopoldine Settama-Vidon, présidente du comité régional de la Ligue contre le cancer.



Et c’est toute la famille qui est chamboulée : la plupart du temps, l’un des parents cesse de travailler, parfois les deux, pour s’occuper pleinement de l’enfant malade. Certains marmailles doivent également partir en métropole pour bénéficier de soins qui n’existent pas à La Réunion.



67.000 euros récolté en 2017



Alors, pour assurer un accueil optimal à ces enfants et leur famille à l’hôpital, ainsi qu’un accompagnement en cas d’hospitalisation en métropole, la Ligue contre le cancer et les supermarchés E.Leclerc en appellent à la solidarité des Réunionnais en organisant une 3ème collecte de fonds.



L’année précédente, 67.000 euros avaient été récoltés et directement reversés au CHU de La Réunion. Cette année, les partenaires espèrent à nouveau atteindre les 60.000 euros, afin de mener à bien les différents projets pour les patients :



- Ces dons serviront directement à financer les recherches cliniques sur les cancers des enfants et des adolescents avec l’ouverture de nouveaux protocoles de recherche, et l’embauche déjà faite d’un technicien d’étude clinique;



- Ils permettront la création d’une bourse de solidarité pour permettre aux familles d’accompagner leurs enfants malade en métropole;



- L’aménagement d’un espace d’accueil, de détente et d’animation au sein du service d’oncologie pédiatrique, pour que les enfants ne soient pas isolés durant les longues hospitalisations. La livraison de cet espace est prévue pour 2021 au sein du nouveau bâtiment du CHU grâce aux dons des Réunionnais.



"Nous sommes fiers de rendre au territoire ce que le territoire nous a donné"



Pascal Thiaw Kine, président d’Excellence Leclerc Réunion indique que l’enseigne fera également un don de 10.000 euros à Ligue en plus de l’opération de collecte qui sera menée dans ses magasins.



L’entreprise prend aussi à sa charge le coût de l’opération (15.000 euros) : "Leclerc fête en même temps ses 10 ans à La Réunion, et nous sommes fiers de pouvoir rendre au territoire ce que le territoire nous a donné", indique le PDG.