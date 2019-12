Tout ce qui change au 1er janvier 2020

Le 29/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 5131

Smic, lunettes et prothèses dentaires, APL, permis de conduire à 1 €, particuliers employeurs et prélèvement à la source, prix des cigarettes... La nouvelle année 2020 annonce de nombreuses nouveautés.

Santé



Suite à la réforme "100% santé", les Français pourront bientôt s'attendre au remboursement des lunettes, des prothèses dentaires et des aides auditives. A compter de début 2020, des modalités verront le jour pour laisser place progressivement à la prise en charge intégrale par la Sécurité Sociale et les complémentaires santé.



Les médicaments à base de paracétamol, ainsi que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'aspirine et l'ibuprofène, ne seront plus accessibles en libre service à partir de la mi-janvier.



Travail



Le montant du SMIC a été revalorisé à 1,2%. Un salarié au SMIC touchera donc 10,15 euros de l'heure au 1er janvier, contre 10,03 euros précédemment, soit 1 539,42 euros de salaire brut mensuel.



Le plafond de la sécurité sociale est également revalorisé. Ce plafond est utilisé pour le calcul du montant maximal des pensions d'invalidité, des indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou maternité. Il est désormais porté à 3 428 euros, en valeur mensuelle, contre 3 377 euros en 2019 et 189 euros en valeur journalière, contre 186 euros en 2019.



Impôts



L'impôt sur le revenu va baisser de 5 milliards d'euros, ce sont surtout les classes moyennes qui vont être concernées. Suite à la crise des gilets jaunes, un nouveau barème a été mis en place avec une nouvelle tranche d'impôt à 11% contre 14% précédemment. La baisse moyenne est estimée à 300 euros par an et par foyer fiscal.



Si vous faites partie de ces Français qui ont vu leur taxe d'habitation baisser en 2018 et 2019, vous pourrez la voir totalement disparaître en 2020. Cette exonération concerne près de 80% des foyers.



Les employeurs devront désormais gérer le prélèvement à la source pour les salariés à domicile ou les assistantes maternelles.



Logement



Côté habitation, les allocations logement (APL, ALF, ALS) vont être calculées sur la base des ressources des douze derniers mois et non plus sur les revenus perçus deux ans plus tôt. Cette mesure prévue originellement pour le 1er janvier est repoussée au 1er avril, après les élections municipales.



Concernant les nouveaux propriétaires d'un logement HLM, un dispositif prévoit que ces derniers ne soient pas immédiatement concernés par les charges de copropriété.



Automobile



Bonne nouvelle pour les futurs automobilistes: le permis à 1 euro par jour sera mis en place début 2020, maximum à partir de mars. Cependant ce dispositif sera uniquement accessible aux écoles de conduite et aux associations disposant du label "qualité des formations au sein des écoles de conduite". Ce prêt taux zéro s'adresse également qu'aux jeunes de 15 à 25 ans.



Après un premier test en Normandie en 2018, le concept de la "voiture-radar" va être étendu à la Bretagne, les Pays de Loire et le Centre-Val de Loire. Au total, 60 véhicules banalisés circuleront 6 heures par jour, 7 jours sur 7, dans ces régions.



Consommation



Bonne nouvelle pour les utilisateurs de gaz, qui verront leurs factures s'amoindrir à partir de janvier. La baisse moyenne sera de 0,9%, avec des nuances en fonction de l’usage des ménages.



Mauvaise nouvelle par contre pour les fumeurs... Le paquet de cigarettes va de nouveau augmenter à la nouvelle année. Certaines marques verront leur paquet de 20 cigarettes passer à 9,10 euros ou 9,20 euros.



Augmentation aussi du côté de la poste. Le timbre vert sera à 97 centimes en 2020, contre 88 centimes en 2019. Le timbre rouge, quant à lui, passera de 1,05 euros à 1,16 euros, soit 11 centimes de plus.



Les cotons-tiges seront interdits sur le marché à partir du 1er janvier 2020. Cette mesure entre en vigueur dans le cadre du texte du Parlement européen, prévoyant d'interdire à partir de 2021 un certain nombre d'objets en plastique à usage unique.



Le dioxyde de titane, aussi connu sous l'appellation E171, va également disparaître du marché français. Toutes les denrées alimentaires contenant cet additif vont être suspendues.



Avis aux accros du shopping, les soldes de janvier ne dureront plus aussi longtemps. La période des soldes est désormais fixée à 4 semaines, au lieu de 6.