Tout savoir sur la soirée Jacquie et Michel

Le 25/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 23195

Nous vous l'indiquions ce mercredi, un show Jacquie et Michel débarque prochainement à La Réunion. L'Association Point Barre, qui organise l'événement, précise que les sélections sont terminées.



Pour rappel, cet événementiel s’inscrit dans une ribambelle de rendez-vous coquins qui auront lieu à partir d’octobre dans le cadre du festival de l’Ivresse et de la Luxure à La Réunion.



Ces soirées au B4 à Saint-Pierre et au Mahé à Saint-Denis verront la venue de playmates officielles de Playboy Europe, annonce d’ores et déjà l’organisateur d’événementiels. Il y aura notamment deux soirées 100% filles en dîners-spectacle avec la team Sheppendells Fantasia.



Une soirée hot aura lieu le vendredi 15 et le samedi 16 novembre à l'occasion de l'anniversaire du club L'ambigu situé à la Souris Chaude. "En novembre, la boîte échangiste L’Ambigu fête son anniversaire", explique Mister Charly. "L’idée de créer un événement inédit a germé il y a quelques mois. J’organise déjà des soirées Fantasia et Dorcel pour du clubbing avec du produit assez soft, érotique. Mais là, ça sera le cran au-dessus, avec du X", ajoute celui qui possède déjà les cartes Playboy et Dorcel à La Réunion.



Les réservations commenceront à partir du lundi 15 septembre 2019.



L’accès sera privilégié aux couples et aux femmes seules ou entre copines.



Au programme de ces deux soirées : deux show X Jacquie et Michel avec deux actrices officielles, distribution de goodies collectors J&M, séance de dédicace et photos... Et d'autres petites surprises concoctées par l'équipe de l'Ambigu tout au long de la soirée...