Toutes les demandes d’asile des migrants rejetées à l'exception de deux Sri-Lankais

Commentaires (16)

1. Poupoute le 13/02/2019 19:05

N'a point la place dans l avion pour les 60 arrivés en décembre et tjrs là

2. MôveLang le 13/02/2019 19:24

Et les 4 pourquoi ne pas les virer tout de suite, attendre quoi encore ?

Et ceux qui sont arrivés l''année dernière, on les vire quand ?

3. radinasse le 13/02/2019 20:01

réfugié pour orientation sexuelle !? bon ben voilà la faille....

4. Kevin le 13/02/2019 20:35

Alors la je comprends pas on en garde 2 et on vire le reste??????

Pourquoi????

On vire tout le monde c'est tout. Y a pas a chercher.....

5. bakoko le 13/02/2019 20:43

accueillons plutôt nos amis de la grande île qui ont "peuplé" la Réunion bon gré mal gré....

6. Choupette le 13/02/2019 20:47

3.Posté par radinasse



Pourquoi, puisque le S-L a revu sa position sur la question.

7. paillette le 13/02/2019 21:04

ki ça y paye lo billets bande (...) là?

8. Post 3 le 13/02/2019 21:57

C pas con.

9. Thirukulasingam Thiruchchoti le 13/02/2019 21:57

Vraiment je ne comprend pas votre commentaire. Quel est votre histoire dans cette île. Vous êtes comme eu. Votre commentaire montre votre caractère.

10. Lemaire le 14/02/2019 10:18

Pied donné cheval monté, arrêter de croire aux étrangers quand vous ne croyez aux peuples réunionnais. Je suis très remonté contre ce gouvernement de merde.

11. bibi le 14/02/2019 08:39

la terre appartient à tous les vivants on est

de passage n oublions pas



12. Christi le 14/02/2019 15:37

Les premiers arrivés ont en fait quoi , il fo les mettre dans un bateaux ou un avion et les revoyez chez eux . Ils sont tous dans la rue bois de nèfles gsm à l'oreille , femme de ménage et repas servis 3 fois par jour . Retour chez eux .

13. lo rhumlépabonméliboikammême le 14/02/2019 15:56

@ poste 11 c'est vrai la terre appartient à tous je vous demanderai de vous installer en thailande ou à Singapour vous serez surpris de leurs décisions ,déjà il faudrait montrer pattes blanches et avoir un bon projet pour rester chez eux et chez nous c'est devenue une passoire et sans punition faîtes l'expérience essayez d'entrée en force à Singapour je vous laisse deviner la suite bon voyage.

14. JMR974 le 14/02/2019 16:42

Une chose m'interpelle : c'est la première fois que des migrants du Sri Lanka, ex-Ceylan, émigrent vers la Réunion. Ils auraient pu choisir Maurice et Rodrigues, plus près de chez eux, on bien Madagascar, ou les Seychelles, ou encore les Comores. Non, c'est la Réunion ! Qu'est-ce qui peut bien les attirer ici ? Le laxisme de notre administration, nous qui avons accueilli près de 8 à 10 millions d'immigrés venus du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne-saharienne ? Ou bien y a-t-il à la Réunion quelques "passeurs", à la solde de chefs d'entreprises peu scrupuleux qui souhaiteraient une main d'œuvre pas chère ?

15. roro 61 le 14/02/2019 17:05

Moi je vais vous poser une question : que pensez-vous des 150 djihadistes Français que l'on va rapatrier .Ils ont été arrêtés sur le sol syrien et la Syrie est un état, c'est à eux de les juger et les enfermer, la France ne doit en aucun cas les rapatrier .Ils étaient partis faire le djihad de leur plein gré contre le monde et surtout la France , mais là-dessus aucun commentaire des Réunionnais , êtes-vous complices ? c'est tellement plus simple de se focaliser sur des sri- lankais , ils ont été jugés et vont retourner dans leur pays point barre inutile d'en rajouter , vous me faites vomir avec vos propos . Moi je propose à la métropole d'envoyer les 150 djihadistes Français dans les geôles de la réunion pour vous faire les pieds . et cela vous donnera du boulot au lieu de brailler sans se bouger les fesses pour certains et je m'excuse envers les autres .